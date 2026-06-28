به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمدرضا کلایی، گفت: همزمان با شرایط دشوار ناشی از جنگ تحمیلی سوم، مسئولان با حمایت شورای تأمین و استاندار هرمزگان، مسیر توسعه و رفع مطالبات مردم را متوقف نکردند و با اجرای طرح تردد خودرو‌های پلاک مناطق آزاد، گام مهمی در تقویت ارتباط مناطق آزاد با سرزمین اصلی برداشتند.

او در آیین آغاز اجرای طرح تردد خودرو‌های پلاک مناطق آزاد کیش و قشم در حوزه استانی هرمزگان، از تلاش‌های استاندار هرمزگان، اعضای شورای تأمین و مدیران دستگاه‌های اجرایی برای تحقق این مطالبه مردمی قدردانی کرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، با اشاره به شرایط ویژه کشور گفت: اعضای شورای تأمین اقدام مهمی انجام دادند و در روز‌هایی که کشور تحت فشار‌های تهاجم دشمن قرار داشت، با وجود همه دشواری‌ها، مسیر توسعه را متوقف نکردند و برای حل مسائل و مطالبات باقی‌مانده از سال‌های گذشته تلاش کردند.

محمدرضا کلایی، گفت: این اقدامات شایسته ثبت در تاریخ است و می‌توان به آن افتخار کرد، زیرا مسئولان در کنار مدیریت شرایط امنیتی، توسعه و رفع مشکلات مردم را نیز با جدیت دنبال کردند.

او با قدردانی از مردم کیش و قشم افزود: مردم نیز شایستگی خود را به خوبی نشان دادند و همراهی آنان در کنار تلاش مسئولان، دو اتفاق ارزشمند و امیدبخش را رقم زد که جای شکرگزاری دارد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، از حمایت‌های استاندار هرمزگان از مناطق آزاد کیش و قشم قدردانی کرد و گفت: امیدواریم با همراهی نمایندگان مجلس، دستگاه قضایی، مجموعه‌های امنیتی و انتظامی بتوانیم بخشی از محبت‌ها و همراهی مردم را که حافظان اصلی امنیت کشور بودند، جبران کنیم.

محمدرضا کلایی، تأکید کرد: با روحیه همدلی و همکاری موجود دستگاه‌های اجرایی، قضایی، امنیتی و انتظامی، زمینه تحقق اهداف توسعه‌ای مناطق آزاد بیش از گذشته فراهم شده است.

او افزود: مناطق آزاد باید نقش اصلی خود را در کمک به توسعه کشور ایفا کنند و بستر مناسبی برای رونق اقتصادی و تحقق برنامه‌های توسعه‌ای کشور باشند.

محمدرضا کلایی، ابراز امیدواری کرد با همت مسئولان و تداوم این همکاری‌ها، اتفاقات ارزشمند و ماندگاری برای مردم رقم بخورد.