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مدرسه تابستانه دانشگاه بیرجند در فضایی به وسعت هزار و ۵۰۰ متر مربع با ۴ کلاس درس مجهز در پردیس شهدا افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرپرست دانشگاه بیرجند گفت: مدرسه تابستانه دانشگاه بیرجند در فضایی به وسعت هزار و ۵۰۰ متر مربع با ۴ کلاس درس مجهز در پردیس شهدا افتتاح شد.
خامسان افزود: این طرح که با هدف ارتقای سطح آموزشی و مهارتآموزی دانشآموزان راهاندازی شده است، با حضور ۱۸۰ شرکتکننده، فصل جدیدی از فعالیتهای آموزشی دانشگاه را در تابستان ۱۴۰۵ رقم خواهد زد.
وی گفت: برای بهرهوری حداکثری از فضای فیزیکی و زمان این مدرسه تابستانه، برنامه آموزشی آن به صورت تفکیک جنسیتی در روزهای زوج (ویژه پسران) و روزهای فرد (ویژه دختران) از ساعت ۸ صبح تا ۱۲:۴۵ ظهر تدوین شده است.
سرپرست دانشگاه بیرجند افزود: این طرح نه تنها فضایی برای آموزش فراهم میآورد، بلکه با ایجاد ارتباط میان دانشگاه و جامعه، ظرفیتهای علمی این نهاد را بیش از پیش در خدمت اهداف تربیتی و آموزشی قرار میدهد.
خامسان گفت: راهاندازی این مدرسه تابستانه نشاندهنده نقشآفرینی مؤثر در چرخه آموزش کشور و بسترسازی برای شکوفایی استعدادهای نسل جوان در محیطی آکادمیک و استاندارد است.