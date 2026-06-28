اهدای ۴۹۰۱ واحد خون در دهه اول محرم در آذربایجان شرقی
مدیر کل انتقال خون آذربایجان شرقی از اهدای ۴۹۰۱ واحد خون طی دهه نخست ماه محرم در استان خبر داد و گفت:میزان مشارکت مردم در این ایام نسبت به سال گذشته تقریباً ثابت بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
مهدی رسولی اظهار کرد:در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی دو هزار و ۵۲۹ واحد خون در آذربایجان شرقی اهدا شده است که این میزان مشارکت نسبت به سال گذشته تغییر محسوسی نداشته و نشان از ثبات فرهنگ اهدای خون در استان دارد.
وی با ارائه آماری از وضعیت ذخایر خون استان افزود: از ابتدای امسال تاکنون مجموع اهدای خون در آذربایجانشرقی به ۲۷ هزار و ۳۷۰ واحد رسیده است که از این مقدار ۴۹۰۱ واحد مربوط به ایام عزاداری محرم بوده است.
وی با اشاره به نقش مهم اهداکنندگان مستمر گفت: ۵۱ درصد از اهداکنندگان خون در آذربایجانشرقی از گروه اهداکنندگان مستمر هستند که در ایام محرم نیز ۲ هزار و ۵۲۹ نفر از این گروه در این کار خیر مشارکت داشتند.
رسولی به تغییرات زیرساختی اشاره کرد و گفت: ساختمان جدید اداره کل انتقال خون در ساری زمین تبریز مستقر شده و خدمات خونگیری در طبقه همکف آن در دسترس شهروندان قرار دارد همچنین پایگاههای مسجدکبود، نصفراه تبریز و مراکز اهدای خون در شهرستانهای مراغه، میانه و بناب با قدرت به خدمترسانی ادامه میدهند.