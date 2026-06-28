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تیم ملی هندبال ساحلی ایران در آخرین دیدار خود در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۶ مقابل فرانسه به پیروزی رسید و مقام نهم را کسب کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی هندبال ساحلی ایران امروز (یکشنبه ۷ تیرماه) در آخرین دیدار خود در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۶ کرواسی، به مصاف تیم ملی فرانسه، یکی از تیمهای اروپایی حاضر در این رویداد و از کشورهای صاحب هندبال جهان رفت و توانست پنجمین پیروزی خود را در این دوره از رقابتها کسب کند.
ساحلیبازان هندبال ایران که پیش از این نیز در نبرد با تیمهای آمریکا، تونس (۲ بار) و پورتوریکو چهار پیروزی کسب کرده بودند، در وقت اول دیدار با فرانسه توانستند با نتیجه ۲۴-۲۱ به برتری دست پیدا کنند.
در وقت دوم، اما این ساحلیبازان فرانسوی بودند که با کنترل جریان مسابقه، این وقت را با نتیجه ۲۳-۱۵ به سود خود رقم زدند تا کار برای تعیین برنده به ضربات پنالتی (شوت - اوت) کشیده شود.
در پنالتیها دو تیم سایه به سایه باهم پیش میرفتند تا اینکه ملیپوشان هندبال ساحلی ایران توانستند با نتیجه ۷-۶ پیروز شوند و در مجموع بازی را ۲ به یک به سود خود به پایان رسانند.
تیم ملی هندبال ساحلی ایران با کسب این پیروزی ارزشمند مقابل فرانسه، توانست بهترین عملکرد را در میان هشت تیم دوم این مسابقات به ثبت برساند و با شایستگی در جایگاه نهم جهان قرار بگیرد.
ساحلی بازان ایران که عنوان جوان ترین تیم مسابقات قهرمانی جهان را از نظر رده سنی به خود اختصاص داده بود، پس از پایان مرحله نخست و رویارویی با تیمهای قدرتمند جهان، در مرحله پایانی رقابتها (جام ریاست) بدون حتی یک شکست عملکرد فوق العادهای را از خود نشان دادند تا پایانی خوش در این رویداد جهانی داشته باشد.
ترکیب بازیکنان و کادر تیم ملی هندبال ساحلی ایران در این دوره از مسابقات به شرح زیر بود:
بازیکنان:
امین کاظمی، فهیم عربزاده، متین گلدان، علی حیدریان، آراد حسینی، حسین حیدریان، پارسا دهقانی، علی پیرزاده اهوازی، مهدی حیدریانپور و علیرضا علیپور
کادرفنی:
مهدی قشقاییراد (سرمربی)، سیدحسن افتخاری (مدیر فنی)، غلامحسین نیکویی (مدیر تیم) و محمد محمودیانی (فیزیوتراپ)