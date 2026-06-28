نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با حضور در صداوسیمای مرکز کردستان، ضمن بازدید از بخش‌های آسیب‌دیده این مرکز، از تلاش و روحیه کارکنان این مرکز در ادامه فعالیت‌های رسانه‌ای قدردانی کرد.

قدردانی از تلاش‌های کارکنان صدا و سیمای مرکز کردستان قدردانی از تلاش‌های کارکنان صدا و سیمای مرکز کردستان قدردانی از تلاش‌های کارکنان صدا و سیمای مرکز کردستان قدردانی از تلاش‌های کارکنان صدا و سیمای مرکز کردستان قدردانی از تلاش‌های کارکنان صدا و سیمای مرکز کردستان قدردانی از تلاش‌های کارکنان صدا و سیمای مرکز کردستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، حجت‌الاسلام والمسلمین پورذهبی در این بازدید با قدردانی از تلاش مدیران و کارکنان صداوسیمای مرکز کردستان تاکید کرد با وجود خسارت‌های واردشده، فعالیت‌های رسانه‌ای حتی در روز‌های جنگ نیز متوقف نشد و کارکنان با انگیزه، تلاش و روحیه بالا به انجام وظایف خود ادامه دادند.

نماینده ولی فقیه در استان سپس در نشست با مدیران و معاونان صدا و سیمای مرکز کردستان با اشاره به برنامه‌ریزی برای ساماندهی بخش‌های آسیب‌دیده، خاطرنشان کرد: امیدواریم با حمایت و توجه ویژه رئیس سازمان صدا و سیما و همچنین مسئولان استانی، شرایط برای بازسازی و بازگشت هرچه سریع‌تر این مرکز فرهنگی به وضعیت عادی فراهم شود.

مدیرکل صداوسیمای مرکز کردستان نیز با تشریح اقدامات انجام‌شده پس از حمله به این مرکز گفت: تنها حدود یک ساعت بعد از وقوع حمله، با استقرار موقت در محلی دیگر، پخش برنامه‌های مرکز از سر گرفته شد.

بنی‌عامریان همچنین از بازسازی سریع فرستنده‌های آسیب‌دیده خبر داد و افزود: فرستنده‌های مریوان که به‌طور کامل تخریب شده بودند، با استفاده از تجهیزات رزرو در کمتر از پنج ساعت دوباره وارد مدار شدند.

مدیرکل صداوسیمای مرکز کردستان در ادامه با تأکید بر اتکا به توان داخلی مجموعه افزود: در حدود ۴۰ روز نخست پس از حمله، بدون دریافت تجهیزات یا نیروی کمکی از تهران، کارکنان مرکز با تکیه بر توان و دانش فنی خود تمامی امور را مدیریت کردند.