



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن بیانه به شرح زیر است:



هفتم تیرماه، سالروز شهادت مظلومانه آیت‌الله دکتر بهشتی و ۷۲ تن از یاران وفادار انقلاب اسلامی، یادآور ایثار، عدالت‌خواهی، قانون‌مداری و مجاهدت بزرگ‌مردانی است که با نثار جان خود، پایه‌های استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی را استحکام بخشیدند.



این مناسبت ارزشمند، فرصتی برای پاسداشت تلاش‌های قوه قضائیه در مسیر تحقق عدالت، صیانت از حقوق مردم، مقابله با فساد، حمایت از امنیت اقتصادی و استقرار نظم و قانون در جامعه است.

خوشبختانه تعامل سازنده میان قوه قضائیه و مجموعه نظام صنفی کشور در سال‌های اخیر، به‌ویژه در حوزه مقابله با قاچاق، احتکار، گران‌فروشی، حمایت از حقوق عامه، صیانت از کسب‌وکارهای قانون‌مدار و ارتقای سلامت بازار، زمینه‌ساز افزایش اعتماد عمومی و تقویت حکمرانی اقتصادی بوده است.



اتاق اصناف ایران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت‌الله بهشتی و شهدای والامقام هفتم تیر، هفته قوه قضائیه را به ریاست محترم قوه قضائیه، قضات فرهیخته، مدیران، کارکنان خدوم و تمامی تلاشگران عرصه عدالت تبریک و تهنیت عرض می‌کند.



امید است با تداوم این همکاری‌ها، شاهد تعمیق عدالت، ارتقای سلامت بازار، حمایت هرچه بیشتر از فعالان اقتصادی قانون‌مدار و فراهم شدن بسترهای مناسب برای رونق تولید و توسعه پایدار کشور باشیم.