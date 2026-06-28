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وزیر آموزشوپرورش با تأکید بر بسیج کامل ظرفیتهای این وزارتخانه برای برگزاری باشکوه مراسم تشییع رهبر شهید از آمادگی مدارس، شبکه شاد، درمانگاهها، موکبهای دانشآموزی، اسکان زائران و اجرای برنامههای گسترده فرهنگی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛علیرضا کاظمی، وزیر آموزشوپرورش در نشست ستاد هماهنگی مراسم تشییع رهبر شهید که با حضور معاونان ستادی و بهصورت برخط با مدیران کل آموزش و پرورش پنج استان نقش آفرین در این مراسم برگزار شد، افزود: پنج استان بهصورت مستقیم و سایر استانها بهصورت غیرمستقیم در برگزاری این مراسم نقشآفرینی خواهند کرد و همه بخشهای آموزشوپرورش باید با حداکثر آمادگی پای کار باشند.
وی با بیان اینکه مأموریتهای آموزشوپرورش در این ایام در دو محور « آموزش، دانشآموزی و کنشگری» و «خدماترسانی» دنبال میشود، افزود: پویشهای مختلفی با محوریت این مراسم طراحی شده که از جمله آنها پویش «آخرین وداع دانشآموزان با رهبر شهید» است و انتظار میرود دانشآموزان، معلمان و فرهنگیان نقشآفرینی گستردهای در این حرکت فرهنگی داشته باشند.
کاظمی بر اهمیت خدماترسانی به زائران تأکید کرد و گفت: ادارهکل آموزشوپرورش استانها موظفاند امکانات اسکان و خدمات مورد نیاز را فراهم کنند و وسایل نقلیه نیز برای جابهجایی افرادی که از استانهای مختلف در مراسم حضور پیدا میکنند، در خدمت زائران قرار گیرد.
وی شبکه شاد را بزرگترین شبکه ارتباطی میان آموزشوپرورش، دانشآموزان و خانوادهها دانست و افزود: استفاده حداکثری از ظرفیت این شبکه برای اطلاعرسانی، فعالیتهای فرهنگی، تبلیغی، راهنمای مسیر، هماهنگی برنامهها و همچنین پوشش زنده مراسم در دستور کار قرار دارد.
وزیر آموزشوپرورش گفت: آموزشوپرورش برای اسکان زائران برنامهریزی گستردهای انجام داده و ظرفیت اسکان گستردهای در مدارس و مراکز آموزشی پیشبینی شده است.
وی از تدوین دستورالعمل فرهنگی ویژه این مراسم خبر داد و افزود: اجرای سرود سههزار نفری دانشآموزان در مصلی تهران، راهاندازی موکبهای دانشآموزی با محوریت خود دانشآموزان، اجرای پویش «آخرین وداع دانشآموزان با رهبر شهید» و تشکیل هیئتهای دانشآموزی در تمامی مناطق آموزشی از جمله برنامههای فرهنگی پیشبینیشده است.
کاظمی تأکید کرد: تمامی درمانگاههای وابسته به آموزشوپرورش در تهران بهصورت کامل و بدون فعالیت شیفتی در ایام برگزاری مراسم آماده خدمترسانی به زائران باشند.
وی با تأکید بر حضور میدانی مدیران، گفت: تمامی مدیران، مدیرانکل و مسئولان آموزشوپرورش در این چند روز باید بهطور کامل در صحنه حضور داشته باشند و هرگونه مأموریت اداری و مرخصی آنان تا پایان مراسم ممنوع است تا خدماترسانی بدون وقفه انجام شود.
وزیر آموزشوپرورش با اشاره به بر اطلاعرسانی مستمر به معلمان، دانشآموزان و خانوادهها، گفت: حضور گسترده فرهنگیان و دانشآموزان در مراسم تشییع از اهمیت ویژهای برخوردار است و باید از همه ظرفیتها برای تحقق این هدف استفاده شود.
کاظمی در ادامه با اشاره به نقش ویژه استان خراسان رضوی، اظهار کرد : با توجه به اینکه آیین پایانی تشییع و مراسم تدفین در مشهد برگزار خواهد شد، انتظار ویژهای از این استان داریم و حدود ۹۰۰ مدرسه برای اسکان و میزبانی زائران آماده شدهاند.
وی افزود: مدارس منتخب در مشهد در روز تشییع باید بهصورت ۲۴ ساعته فعال باشند تا زائران بتوانند از امکانات آنها برای استراحت و خدمات استفاده کنند. همچنین پیشنهاد میشود با نصب تابلوهای راهنما در سطح شهر، محل مدارس خدماترسان به زائران اطلاعرسانی شود.
وزیر آموزشوپرورش در پایان با تأکید بر ضرورت همدلی و انسجام در برگزاری این مراسم، گفت: در این ایام باید از هرگونه نگاه بخشی، تملکگرایانه و سلیقهای پرهیز شود و همه امکانات و ظرفیتها صرف برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم شود؛ چرا که این آیین از ابعاد مختلف اقتدار، بیعت، وداع و همبستگی ملی برای کشور از اهمیت ویژهای برخوردار است.