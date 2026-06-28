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۲ طرح مهم زیرساختی آب با حضور مدیرعامل آبفای خوزستان و نماینده مردم رامشیر در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان محلی در رامشیر افتتاح و کلنگزنی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، افشین حاتمی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان اظهار کرد: با بهرهبرداری از ۵۵۰۰ متر خط انتقال آب با لوله ۱۱۰ میلیمتری از تاسیسات بلاد مطلب علیا به روستای خرفریح ۴۴ خانوار در قالب ۱۹۱ نفر از ساکنان این روستا از دسترسی پایدار و با کیفیت به آب آشامیدنی بهرهمند شدند.
وی افزود: اجرای این خط انتقال با هدف تامین آب آشامیدنی سالم و پایدار برای ساکنان روستای خرفریح با اعتبار ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسما به بهرهبرداری رسید.
حاتمی همچنین به کلنگزنی احداث مخزن ذخیرهسازی ۱۰۰ متر مکعبی و ایستگاه پمپاژ در محل تاسیسات بلاد مطلب علیا اشاره کرد و ادامه داد: عملیات اجرایی این طرح با اعتبار ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به زمین زده شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان گفت: این پروژه پس از تکمیل، آبرسانی پایدار به ۵ روستای بلاد مطلب علیا، بلاد مطلب سفلی، آزاده، خرفریح علیا و خرفریح سفلی را با جمعیتی بالغ بر ۱۵۰۰ نفر تضمین کرده و ظرفیت ذخیره و توزیع آب در منطقه را بهطور چشمگیری ارتقا خواهد داد.
حاتمی در ادامه بیان کرد: مجموع اعتبارات این دو پروژه بیش از ۱۱ میلیارد تومان بوده که از محل اعتبارات شرکت آب و فاضلاب خوزستان تامین شده است.