انجمن سینمای جوانان ایران با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، فراخوان پویش عکس و فیلم موبایلی «طلوع ماه» را با محوریت روایت روز‌های وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سیدعلی حسینی خامنه‌ای منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،این پویش در دو بخش فیلم کوتاه و عکس برگزار می‌شود و از هنرمندان حرفه‌ای و علاقه‌مندان سراسر کشور دعوت کرده است تا روایت‌های تصویری خود را از حضور پرشور مردم، پیوند امت با امام شهید و جلوه‌های بین‌المللی این بدرقه تاریخی ثبت و ارسال کنند.



علاقه‌مندان میتوانند از ۱۳ تا ۳۱ تیر ثبت نام و آثار خود را ارسال کنند.