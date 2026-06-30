اوقات فراغت هدفمند، پلی به سوی خلاقیت و یادگیری؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در گوشه و کنار شهر، بسیاری از نوجوانان و جوانان بعد از پایان سال تحصیلی راهی تعمیرگاه‌ها و کارگاه های تولیدی و خدماتی می‌شوند تا در کنار یک استادکار، مهارت و تجربه بیاموزند. شیوه‌ای که سال‌هاست با نام "استاد-شاگردی" شناخته می‌شود.

آن‌ها در این محیط، علاوه بر فراگیری مهارت های فنی ، با نظم ، مسئولیت‌پذیری ، کار گروهی و اصول ورود به بازار کار نیز آشنا می‌شوند.