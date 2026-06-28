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معاون سوادآموزی ادارهکل آموزشوپرورش خوزستان با تأکید بر نظارت مستمر بر امتحانات پایانی سوادآموزی، از برگزاری دورههای توانمندسازی مدیران پایگاهها و آموزشدهندگان خبر داد و گفت: بهرهگیری از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی، مسیر ارتقای کیفیت آموزش و تحول در برنامههای سوادآموزی را هموار میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، جهانگیر رشیدیحر اظهار کرد: نظارت مستمر بر امتحانات پایانی سوادآموزی در مناطق و نواحی، از اولویتهای اصلی این معاونت است و این فرایند با هدف ارتقای کیفیت اجرایی و اطمینان از سلامت برگزاری آزمونها با جدیت دنبال میشود.
وی با اشاره به برگزاری کارگاههای توانمندسازی و دورههای ضمن خدمت در تابستان ویژه مدیران پایگاهها و رؤسای ادارات، افزود: ارتقای دانش مدیریتی و بهروزرسانی مهارتهای اجرایی، نقش مهمی در بهبود عملکرد برنامههای سوادآموزی دارد و این دورهها با هدف افزایش اثربخشی فعالیتها در دستور کار قرار گرفته است.
معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان از برگزاری کارگاه آموزشی توانمندسازی و بصیرتی ویژه آموزشدهندگان خبر داد و تصریح کرد: بهرهگیری از فناوریهای دیجیتال و آشنایی با کاربردهای هوش مصنوعی در آموزش، میتواند زمینهساز تحول در روشهای یاددهی و یادگیری باشد و مسیر ارائه آموزشهای نوین و اثرگذار را هموار کند.
رشیدیحر تأکید کرد: معاونت سوادآموزی استان خوزستان با رویکردی برنامهمحور و آیندهنگر، تلاش دارد با تلفیق نظارت دقیق، آموزش هدفمند و فناوریهای نوین، گامهای مؤثری در مسیر ارتقای کیفیت سوادآموزی و توانمندسازی جامعه هدف بردارد.