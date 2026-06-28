

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر کل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان با اشاره به اینکه اسناد مالکیت باید به صورت رسمی باشد و معاملات با اسناد سبز رنگ فاقد اعتبار است گفت: اگر فردی ادعایی مبنی بر مالکیت زمین یا ساختمانی داشته و یا اعتراضی به ملی عنوان شدن اراضی خود دارد، باید نسبت به ثبت این موارد در سامانه ثبت ادعا اقدام کند.

ابراهیمی افزود: اگر ادعای دروغین در سامانه ثبت چ ادعا ثبت شود، فرد موظف به پرداخت ۲۰ درصد ارزش زمین یا ملک به عنوان جریمه است.

وی با تأکید بر تسریع ثبت و صدور اسناد مالکیت ۱۶ هزار واحد مسکن مهر در خراسان جنوبی افزود: در حوزه مسکن مهر ۱۸۹ شرکت تعاونی برای ساخت و ساز تأسیس شده است که اسناد مالکیت بخشی از این مسکن‌ها هنوز بدلیل نگرفتن پایان کار، صادر نشده است و یا ساختمان‌ها تخلفاتی داشته‌اند وساختمان و مسائل مربوط به آن پیگیری می‌شود تا ۱۶ هزار واحد مسکن مهر که فاقد سند مالکیت است، سند دار شوند.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی گفت: در مورد واحد‌های نهضت ملی مسکن پیش‌بینی می‌شود به لحاظ سابقه چالش کمتری داشته باشیم و اسناد مالکیت در بدو امر به مالکان تحویل داده شده است.