به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حمید ملانوری شمسی در جلسه ستاد بازسازی خسارات ناشی از جنگ استان گفت: همه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند روند ارزیابی خسارات را با سرعت و دقت به پایان برسانند تا زمینه تأمین اعتبارات ملی فراهم شود.

او با بیان اینکه از همان روز‌های آغاز جنگ، ستاد بازسازی خسارات در استان تشکیل شد، تصریح کرد: همه دستگاه‌ها مکلف بودند هرگونه خسارت و اتفاق ناشی از جنگ را به سرعت اعلام کنند و اکنون هم لازم است گزارش‌های اولیه با بررسی‌های دقیق کارشناسی تکمیل و به‌روزرسانی شود.

استاندار همدان گفت: تیم‌های کارشناسی باید خسارات را به‌صورت واقعی و دقیق برآورد کنند، چرا که تأمین اعتبارات بر اساس همین گزارش‌ها و در سطح ملی تصمیم‌گیری خواهد شد.

حمید ملانوری شمسی با تعیین مهلت دو هفته‌ای برای تکمیل ارزیابی‌ها، افزود: تا ۲۰ تیرماه باید برآورد خسارات به پایان برسد و پرونده‌های مربوط به خسارت‌های کمتر از یک میلیارد تومان تعیین تکلیف شوند و پرونده‌های بالاتر از یک میلیارد تومان نیز با سرعت پیگیری شوند. همچنین تمامی افراد خسارت‌دیده باید شناسایی و خسارات آنان ثبت شود.

او تصریح کرد: برای جبران خسارت ۳۶ واحد آسیب‌دیده، در مجموع ۱۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده که ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان آن از سوی استانداری تأمین می‌شود تا روند بازسازی با سرعت بیشتری انجام گیرد.

بر اساس گزارش ارائه‌شده در این جلسه، در بخش مسکن ۳۶ واحد شامل ۳۱ واحد مسکونی و ۵ واحد تجاری آسیب دیده‌اند و تمامی صاحبان این واحد‌ها تسهیلات مربوطه را دریافت کرده‌اند.

همچنین در بخش جهاد کشاورزی، ۶۴ واحد دچار خسارت شده‌اند که ۴۲ واحد متعلق به بخش خصوصی و مابقی مربوط به بخش دولتی است.

بیشترین خسارت‌ها، معادل ۵۴ درصد، به انبارها، سوله‌ها و مراکز نگهداری گندم وارد شده و مجموع خسارات این بخش بیش از ۳.۵ همت برآورد شده است.