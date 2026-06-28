ستاد توسعه فناوری‌های نانو و میکرو از پژوهشگران و متخصصان خواست تا دیدگاه‌های فنی و تخصصی خود را درباره سه پیش‌نویس استاندارد بین‌المللی فناوری نانو، تا ۲۰ تیر به دبیرخانه کمیته فنی فناوری نانو سازمان ایزو ارسال کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای اصلی کمیته فنی استاندارد‌های فناوری نانو در سازمان جهانی استانداردسازی (ISO)، نقش مؤثری در تدوین استاندارد‌های ملی و بین‌المللی این حوزه ایفا می‌کند.

تاکنون ۱۱۷ استاندارد بین‌المللی در حوزه‌های مختلف فناوری نانو از سوی سازمان ایزو منتشر شده است. ایران نیز با حمایت و مدیریت ستاد توسعه فناوری‌های نانو و میکرو، موفق به تدوین ۱۳ استاندارد بین‌المللی فناوری نانو شده و از این نظر در جایگاه چهارم جهان قرار دارد.

تدوین استاندارد‌های بین‌المللی در ایزو بر پایه اجماع کشور‌های عضو کمیته‌های فنی انجام می‌شود. در این فرآیند، پیش‌نویس استاندارد‌ها برای تمامی کشور‌های عضو ارسال شده و نظرات کارشناسان و متخصصان آنها برای تکمیل، اصلاح و تصویب نهایی جمع‌آوری می‌شود.

در همین راستا، دبیرخانه کمیته فنی فناوری نانو سازمان ایزو سه پیش‌نویس استاندارد را برای دریافت نظرات تخصصی کشور‌های عضو منتشر کرده است. این پیش‌نویس‌ها عبارتند از:

مشخصه‌یابی سطح نانوذرات طلا برای غربالگری سمیت اختصاصی نانومواد: روش FT-IR (Surface characterization of gold nanoparticles for nanomaterial specific toxicity screening: FT-IR method)

نانوفناوری‌ها — ماتریس تکنیک‌های اندازه‌گیری برای مشخصه‌یابی نانو-اشیاء (Nanotechnologies — Measurement technique matrix for the characterization of nano-objects)

نانوفناوری‌ها — نانوکامپوزیت‌ها برای کاربرد‌های عایق‌کاری: مشخصات ویژگی‌ها و روش‌های اندازه‌گیری (Nanotechnologies — Nanocomposites for insulating applications: Specification of characteristics and measurements)

ستاد توسعه فناوری‌های نانو و میکرو از تمام پژوهشگران، متخصصان و صاحب‌نظران علاقه‌مند دعوت کرده است برای دریافت متن پیش‌نویس استاندارد‌ها و مستندات تکمیلی، درخواست خود را از طریق نشانی standard@nano.ir ارسال کنند.

مهلت ارسال دیدگاه‌ها و نظرات تخصصی تا ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ اعلام شده است.