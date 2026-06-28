روش تغذیه خزشی با افزایش مقاومت در برابر انگل‌های داخلی و بالا رفتن راندمان غذایی، رشد بره‌ و بزغاله‌ را سرعت می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ استفاده از تغذیه خزشی بره و بزغاله به ویژه به کارگیری منابع غلات موجب تسریع رشد بره‌ و بزغاله‌ می‌شود.

در تغذیه خزشی خوراک جامد به حیوان داده می‌شود و استرس از شیرگیری نیز کاهش می‌یابد.

شکمبه دام در این روش سریع‌تر توسعه یافته و به صورت کلی در بیشتر موارد، تغذیه بره‌ و بزغاله نسبت به میش و بز‌ ماده، اقتصادی‌تر است و راندمان غذایی بالاتری دارد.

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