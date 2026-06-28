به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، شهاب صدیقی با اشاره به اهمیت برخورداری زائران از بیمه سفر اظهار کرد: یکی از موضوعات مهمی که در هر سفر باید رعایت شود، انجام فرآیند بیمه برای پوشش بیمه‌ای در کشور مقصد است. سفر اربعین نیز از این قاعده مستثنی نیست. هر کسی که به سفر خارج از کشور می‌رود، قطعاً در معرض برخی مخاطرات از جمله مسائل سلامت، راهنمایی و رانندگی و حمل‌ونقل قرار خواهد گرفت. همچنین بیمه می‌تواند پوشش بسیار خوبی برای جبران هرگونه خسارت غیرمترقبه‌ای که ناخواسته ایجاد می‌شود، ارائه دهد.

وی با اشاره به زمان آغاز فرآیند ثبت‌نام زائران اربعین افزود: از روز ۹ تیرماه ثبت‌نام در سامانه سماح شروع به‌کار می‌کند. خواهش ما از همه کسانی که قصد سفر به زیارت اربعین دارند این است که در این سامانه ثبت‌نام و خود را بیمه کنند. مبلغ بیمه ناچیز، اما پوشش آن بسیار عالی است. از جمله پوشش درمانی و در صورت فوت هم غرامت فوت به افراد پرداخت می‌شود.

دبیر ستاد اربعین خوزستان همچنین با یادآوری تجربه سال‌های گذشته، بر لزوم جدی گرفتن بیمه سفر از سوی زائران تأکید کرد و گفت: در سال‌های گذشته، زائرانی که بیمه نبودند و دچار حادثه شدند، هم در حوزه درمان در کشور عراق و هم در حوزه موضوعات بعدی، دچار زحمت شدند، لذا از همه خواهش می‌کنم که حتماً این موضوع را جدی بگیرند.