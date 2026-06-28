به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمد مخبر در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت:

حافظه تاریخی حاکمان آمریکا مانند عمر تعهداتشان کوتاه است! زیر پا گذاشتن تفاهم‌نامه اخیر و بازگشت به خوی تجاوزگری، اراده ما را برای ایستادگی مستحکم‌تر می‌کند. تا زمانی که تنگه هرمز زیر چتر مدیریت بلامنازع ماست، رؤیا‌های هژمونیک آنها در منطقه تعبیر نخواهد شد. آزموده را آزمودن خطاست.