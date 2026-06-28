حافظه تاریخی حاکمان آمریکا مانند عمر تعهداتشان کوتاه است
مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در پی نقض مکرر بند نخست تفاهمنامه آتش بس در روزهای اخیر از سوی آمریکا تصریح کرد: حافظه تاریخی حاکمان آمریکا مانند عمر تعهداتشان کوتاه است!
حافظه تاریخی حاکمان آمریکا مانند عمر تعهداتشان کوتاه است! زیر پا گذاشتن تفاهمنامه اخیر و بازگشت به خوی تجاوزگری، اراده ما را برای ایستادگی مستحکمتر میکند. تا زمانی که تنگه هرمز زیر چتر مدیریت بلامنازع ماست، رؤیاهای هژمونیک آنها در منطقه تعبیر نخواهد شد. آزموده را آزمودن خطاست.