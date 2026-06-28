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استاندار هرمزگان، گفت: تردد خودروهای مناطق آزاد در حوزه استانی، ثمره حکمرانی یکپارچه و خدمت به مردم است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمد آشوری تازیانی در آیین آغاز اجرای طرح تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد کیش و قشم در حوزه استانی، گفت: این اقدام پس از سالها مطالبه مردم، سرمایه اجتماعی و رضایت عمومی را تقویت میکند.
او افزود: امروز برای ارائه خدمتی کمنظیر به مردم استان هرمزگان و در آینده به مردم استانهای همجوار گرد هم آمدهایم و این دستاورد، نتیجه چند ماه تلاش، برنامهریزی و همکاری همه دستگاههاست.
استاندار هرمزگان، گفت: اجرای طرح تردد خودروها با حمایت شورای تأمین استان، همراهی نمایندگان مجلس و همکاری مدیران مناطق آزاد به نتیجه رسید و امروز ثمره آن نصیب مردم شده است.
محمد آشوری تازیانی با اشاره به شرایط کشور پس از جنگ تحمیلی سوم، افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی، مردم ایران را به یک بعثت و برانگیختگی تاریخی دعوت کردند و ما مسئولان نیز در این دوره تاریخی وظیفه داریم با خدمت صادقانه، در کنار مردم و نیروهای مسلح باشیم تا امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور با اقتدار حفظ شود.
او افزود: امروز ارتقای مؤلفههای اقتدار و امنیت ملی، حاصل ایستادگی نیروهای مسلح، اتحاد و انسجام ملی و خدمات نظام برای مردم است، خدماتی که رضایت، اعتماد و امید مردم به آینده را افزایش میدهد.
محمد آشوری تازیانی، تصریح کرد: یکی از نتایج حکمرانی یکپارچه و همکاری نهادهای مختلف، اجرای طرح تردد خودروهای مناطق آزاد در حوزه استانی است و اگر رضایت، امید، اعتماد و احساس تعلق مردم به میهن و ارزشهای بنیادین تقویت نشود، خدمترسانی کامل نخواهد بود.
استاندار هرمزگان، خاطرنشان کرد: به فرموده امام خمینی (ره) مسئولان در جمهوری اسلامی شأنی جز خدمتگزاری ندارند و اگر برای خود شأن دیگری قائل شویم، از مسیر صحیح فاصله گرفتهایم؛ بنابراین باید فرصت مسئولیت را برای خدمت صادقانه به مردم مغتنم بشماریم.
محمد آشوری تازیانی، اجرای طرح تردد خودروهای مناطق آزاد در حوزه استانی را عاملی برای افزایش سرمایه اجتماعی دانست و گفت: این اقدام که موجب شادی و رضایت مردم شد، محصول تغییر نگرش در حکمرانی است، تجربه دوران جنگ، با وجود همه سختیها، به ما آموخت که میتوان با همدلی، اتحاد، صمیمیت و اصلاح روندها، فرایندهای اداری را کوتاه و خدمات را سریعتر به مردم ارائه کرد.
او افزود: باید حکمرانی را بدون تکلف و با تکیه بر مردم دنبال کنیم، مسئولان نباید از مردم فاصله بگیرند، زیرا همین فاصله، یکی از آسیبهای جدی حکمرانی است.
محمد آشوری تازیانی، با قدردانی از عملکرد محمد کبیری، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: گزارش عملکرد ارائهشده نشان داد که در روزهای سخت، مسئولان در کنار مردم بودند و این همان رویکردی است که باید استمرار پیدا کند.
استاندار هرمزگان افزود: مردم صاحبان اصلی کشور هستند و مسئولیتهای ما نیز ریشه در رأی و اعتماد آنان دارد، اگر این باور در مدیران نهادینه شود، بسیاری از اختلافها، حاشیهها و آزمون و خطاها از بین خواهد رفت و مسیر خدمترسانی هموارتر میشود.
او با اشاره به ضرورت برنامهریزی برای دوران پس از جنگ تحمیلی سوم، افزود: استان هرمزگان با ظرفیتهای گسترده خود، بهویژه مناطق آزاد کیش و قشم، مسئولیت مهمی در توسعه اقتصادی کشور دارد و باید از همه ظرفیتهای آن برای تقویت سرمایه اجتماعی و توسعه استفاده شود.
آشوری تازیانی، گفت: سالها مناطق آزاد بهعنوان حیاط خلوت دولتها شناخته میشدند، اما امروز این نگاه تغییر کرده و مناطق آزاد باید حیاط خلوت ملت باشند؛ این تحول، دستاوردی بزرگ در مسیر خدمت به مردم است.
او با اشاره به تشکیل شورای راهبردی توسعه مناطق آزاد استان، افزود: با همکاری مدیران عامل مناطق آزاد کیش و قشم و دیگر مجموعههای توسعهگرا، تلاش میکنیم از همه ظرفیتهای استان برای پیشرفت و آبادانی بهره بگیریم.
استاندار هرمزگان، تأکید کرد: هرمزگان استانی بیبدیل از نظر ظرفیتها و مزیتهای اقتصادی است و اگر با رویکرد توسعهمحور و عدالتمحور حرکت کنیم، میتوان از این ظرفیتها در مسیر پیشرفت کشور بهرهبرداری کرد.
آشوری تازیانی با اشاره به تعلق خاطر خود به مناطق آزاد استان، گفت: افتخار میکنم که خود را متعلق به این سرزمین میدانم و باور دارم حضور در کنار مردم، حرکت همراه با مردم و خدمت بیمنت به آنان، بهترین مسیر برای عاقبتبهخیری مسئولان است.