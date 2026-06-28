همزمان با هفته جهانی مبارزه با مواد مخدر، مزار شهدای مبارزه با مواد مخدر در گلزار شهدای امامزاده ابراهیم (ع) قم غبارروبی، عطرافشانی و گلباران شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، همزمان با هفته جهانی مبارزه با مواد مخدر، آیین غبارروبی، عطرافشانی و گلباران مزار شهدای مبارزه با مواد مخدر در گلزار شهدای امامزاده ابراهیم (ع) قم با حضور مسئولان استانی برگزار شد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قم در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این عرصه، از تلاش فعالان حوزه مقابله، درمان، پیشگیری از اعتیاد و صیانت از بهبودیافتگان قدردانی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدی با تأکید بر نقش شهدای مبارزه با مواد مخدر در صیانت از امنیت و سلامت جامعه گفت: این شهدا با ایثار جان خود از نسل جوان کشور پاسداری کردند و راه آنان تا ریشه‌کن شدن این آسیب اجتماعی ادامه خواهد داشت.

در پایان این آیین، حاضران با قرائت فاتحه، نثار گل و عطرافشانی مزار شهدا، با آرمان‌های شهدای مبارزه با مواد مخدر تجدید میثاق کردند.