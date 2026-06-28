دو برنامه «تهران ۲۰» از شبکه تهران و «کشیک سلامت» از شبکه سلامت، به میزبانی کارشناسان، ابعاد مختلف خدمات‌رسانی و تاب‌آوری کشور را بررسی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «تهران ۲۰» امشب (۷ تیر) با اجرای امید قالیباف و علی مروی، به بررسی دو موضوع محوری می‌پردازد.

در میز «شهران»، مجتبی خالدی، سخنگوی هلال‌احمر کشور، و محمداسماعیل توکلی، رئیس اورژانس استان تهران، ضمن تشریح تدابیر و خدمات ویژه ارگان‌های امدادی در طول مراسم وداع و تشییع «رهبر شهید»، به عملکرد اختصاصی اورژانس تهران در این رویداد می‌پردازند.

همچنین در میز «فرصت» که به گرامیداشت هفته قوه قضاییه اختصاص دارد، علی القاصی‌مهر، رئیس دادگستری استان تهران، و ابراهیم کیانی، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای کشور، اقدامات ویژه دادگستری تهران در حوزه‌های کلیدی از جمله پرونده‌های رمزارزها، تخلفات خودرو و چالش‌های حوزه مسکن را نقد و بررسی خواهند کرد.

بررسی تاب‌آوری بیمه‌ها در «کشیک سلامت»

هم‌زمان، شبکه سلامت سیما نیز با برنامه زنده «کشیک سلامت» به موضوع مدیریت خدمات در شرایط بحرانی می‌پردازد.

در این برنامه که با اجرای مصطفی مصطفوی روی آنتن می‌رود، دکتر محمدعلی همتی، معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی، میهمان برنامه خواهد بود.

محور اصلی گفت‌وگوی امشب، «روایت تاب‌آوری بیمه‌ها در روز‌های جنگ» است که طی آن ابعاد عملکرد و نقش استراتژیک بیمه‌ها در مدیریت و تداوم خدمات سلامت در شرایط بحرانی تشریح خواهد شد.

هر دو برنامه در ساعت ۲۰ امشب پخش می‌شوند و مخاطبان می‌توانند برای اطلاع از جزئیات این مباحث، این دو شبکه را دنبال کنند.