رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، بر ضرورت صادرات محوری، تسریع در جذب سرمایه‌گذاران، تکمیل زیرساخت‌های توسعه‌ای و گسترش همکاری با بخش خصوصی تأکید کرد و بازنگری در سیاست‌ها و فرآیند‌های موجود برای افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در این منطقه و نگاه صادراتی را خواستار شد.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما؛ محمدمسعود سمیعی‌نژاد با اشاره به ظرفیت‌های راهبردی این منطقه در توسعه صنایع معدنی و انرژی‌بر کشور، افزود: جذب سرمایه‌گذار باید در اولویت اصلی برنامه‌های منطقه اقتصادی پارسیان قرار گیرد و همه اقدامات اجرایی در راستای تسهیل حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی با رویکرد صادرات‌محور ساماندهی شود.

وی با تاکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌ها و رویه‌های موجود گفت: هدف اصلی، افزایش رقابت‌پذیری منطقه و فراهم کردن شرایطی مناسب برای حضور فعالان اقتصادی است لذا هرجا که فرآیند‌ها یا سیاست‌های اجرایی مانعی برای جذب سرمایه‌گذار ایجاد می‌کنند، باید با نگاه توسعه‌محور مورد بازنگری قرار گیرند.

رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، با اشاره به ظرفیت‌های راهبردی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان گفت: این منطقه به دلیل برخورداری از زیرساخت‌های مناسب، دسترسی مستقیم به آب‌های آزاد، اراضی مستعد صنعتی و قابلیت توسعه زیرساخت‌های بندری، از ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به یکی از قطب‌های اصلی صادرات کشور برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه زیرساخت‌های منطقه؛ پشتوانه‌ای برای توسعه صادرات است؛ افزود: توسعه زیرساخت‌های موجود منطقه، زمینه استقرار سرمایه‌گذاری‌های جدید و افزایش تولید صادرات محور را فراهم می‌کند و منطقه پارسیان می‌تواند نقش موثری در ارتقای جایگاه ایران در بازار‌های منطقه‌ای و جهانی، افزایش ارزآوری و توسعه متوازن زنجیره ارزش بخش معدن و صنایع معدن ایفا کند.

معاون وزیر صمت همچنین بر استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در مدیریت و توسعه منطقه تأکید کرد و گفت: همکاری با بخش خصوصی و برون‌سپاری بخشی از امور اجرایی می‌تواند ضمن افزایش بهره‌وری، سرعت اجرای برنامه‌ها را نیز ارتقا دهد. بهره‌گیری از توانمندی‌های بخش خصوصی یکی از راهکار‌های مهم برای تحقق اهداف توسعه‌ای منطقه محسوب می‌شود.

سمیعی نژاد در ادامه، تکمیل طرح‌های زیرساختی را از الزامات توسعه منطقه ویژه اقتصادی پارسیان دانست و افزود: اجرای طرح‌های زیرساختی باید با شتاب بیشتری دنبال شود. توسعه شبکه‌های حمل‌ونقل، تأمین انرژی، آب و سایر زیرساخت‌های مورد نیاز با همکاری بخش خصوصی، زمینه‌ساز جذب سرمایه‌های جدید و استقرار واحد‌های صنعتی در منطقه خواهد بود.