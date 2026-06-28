پخش زنده
امروز: -
ورزشگاه ۵ مهر آبادان با بیش از ۵ دهه قدمت هرگز به بهره برداری نرسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ فرماندار آبادان در نشست شورای ورزش آبادان گفت؛ مدیرعامل پالایشگاه آبادان خواستار تعیبین تکلیف ورزشگاه ۵ مهر آبادان شده است تا در صورت امکان بتوان این ورزشگاه را بازسازی کرد.
ورزشگاه ۵ مهر آبادان بیش از ۵ دهه قدمت دارد و همچنان بدون افنتاح باقی مانده است.
در سالهای گذشته وزرای ورزش و جوانان در دولتهای مختلف به این ورزشگاه آمدهاند و قول پیگیری برای تعبین تکلیف آن را داده بودند، اما فوتبالیهای این شهر تا امروز منتظر تحقق آن وعدهها هستند.
سال ۱۴۰۳ حمید بنی تمیم مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان از مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار سفر رییس جمهور دولت سیزدهم به این ورزشگاه خبر داد و گفت: مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان به آن اختصاص داده شده است، اما حالا با گذشت حدود ۲ سال از اعلام این خبر اتفاقی در ورزشگاه ۵ مهر روی نداده است.