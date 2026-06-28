به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری در نخستین جلسه اعضای اصلی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان بیان کرد: ۱۵ سال اقدامات تحقیقی و ریشه یابی در این زمینه انجام گرفته است، اما در صحنه عمل با توقف یا عدم اقدام مناسب مواجه هستیم.

وی افزود: در زمینه عفاف و حجاب ۳۲ دستگاه اجرایی، مجری کار هستند که در ستاد موفق عمل می‌شود، اما در ایجاب متوقف می‌شود.

آیت الله صفایی بوشهر‌ی گران فروشی و قیمت کلی در استان را گران فروشی کاذب عنوان کرد و اضافه کرد: در این زمینه هم اقدام سلبی و هم اقدام ایجابی باید صورت بگیرد.

وی بابیان اینکه ستاد امربه معروف و نهی از منکر ستاد اندیشه ورزی، و مطالبه گری است افزود: بسیاری از اقدامات نیاز به حضور عمومی دارد همان گونه که افزون بر صد شب است مردم در خیابان‌ها از نیرو‌های مسلح با حضور خود دفاع می‌کنند و باعث اقتدار نظام هستند.

آیت الله صفایی بوشهری بیان کرد: اگر صحبت از عفاف و حجاب می‌شود همه نهاد‌های فرهنگی باید در آن همکاری داشته باشند و اگر اقدامی قرار است انجام شود همه ۳۱ دستگاه باید کار ایجابی انجام دهند و در نهایت به نیروی انتظامی ارجاع شود نه اینکه همه کار‌ها را به نیروی انتظامی در همان اول کار ارجاع دهیم.

وی عنوان کرد: اگر هر نهاد و دستگاه یا هر فرد وظیفه قانونی خود را انجام دهد بسیاری از مشکلات مرتفع می‌شود که باید برای آن راهکاری اندیشیده شود.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان هم گفت: در این نشست مصوباتی به تصویب رسید که ان‌شاءالله زمینه‌ساز پویایی و رشد هرچه بیشتر استان بوشهر و تقویت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

حجت‌الاسلام سید محمدرضا موسوی، با اشاره به بررسی آسیب‌های اجتماعی در این جلسه افزود: در جریان این نشست، گفت‌و‌گو‌هایی درباره مسائل و چالش‌های اجتماعی استان انجام و مقرر شد دستگاه‌های مرتبط نسبت به اجرای دقیق وظایف خود اقدام کنند. انتظار می‌رود در آینده نزدیک شاهد تحولات مثبت در راستای تقویت فضای فرهنگی و اجتماعی استان باشیم.

وی با تأکید بر وظیفه نظارتی این ستاد بیان کرد: از جمله وظایف ستاد، نظارت و پیگیری جدی مصوبات تا حصول نتیجه است و این موضوع با قاطعیت دنبال خواهد شد.

حجت‌الاسلام موسوی افزود: در این جلسه مقرر شد در صورت کم‌کاری یا ترک فعل از سوی هر یک از مسئولان، موضوع از طریق نهاد‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی، مجموعه قضایی و استانداری پیگیری شود تا نسبت به رفع کم‌کاری‌ها یا ترک فعل‌ها که خود نوعی منکر محسوب می‌شود ـ اقدام لازم صورت گیرد.

در پایان از پوسترپویش ملی نقش من در حوزه صرفه جویی انرژی رونمایی شد.