با حضور مسئولان و خانواده معظم شهدا و مادر شهید گرامی فرد از کتاب چوماهی سرنوشت شهید والامقام عبدالاحد گرامی فرد رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی در این آیین با اشاره به فرا رسیدن نخستین سالگرد جنگ ۱۲ روزه ، گفت: رونمایی از کتاب چو ماهی امروز انجام شد که ۱۰ جلد کتاب دفاع مقدس در حوزه کودک و بانوان و به زبان مادران و همسران شهدا نیز در طول سال رونمایی خواهد شد.

نیر الهامی با تاکید بر این که در حوزه زنان به قهرمانان زن این دیار باید بیش از پیش پرداخته شود افزود: اگر بین میدان و روایت فاصله بیافتد زمینه تحریف و فراموشی فراهم می شود که در این زمینه باید از راویان این رشادت ها و قهرمانی ها حمایت کنیم.

او تاکید کرد: باید راوی واقعیت ها باشیم و از راویان واقعیت ها حمایت کنیم.

مدیرکل کتابخانه های عمومی آذربایجان غربی نیز در این آیین با اشاره به این که برگزاری این رونمایی از مصوبات کمیته دفاع مقدس امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی بود گفت: این رونمایی در راستای پاسداشت نام و یاد شهدای جنگ ۱۲ روزه انجام شده است.

خدیجه معصومی افزود: این کتاب روایت زندگی شهید عبدالاحد گرامی فرد از شهدای ارومیه است که از زبان مادر شهید خانم عشرت شیرین کامی روایت می شود.

محمدعلی ضیایی استاد دانشگاه و کارشناس کتاب نیز در این آیین شهدا را فانوس های روشن این دیار معرفی کرد.

شهید عبدالاحد گرامی فرد در تاريخ بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۶۵ در منطقه جنوب كشور، در رودخانه دز به درجه رفيع شهادت نائل گرديد.