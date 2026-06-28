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به مناسبت هفته قوه قضائیه، ۱۱۴ زندانی واجد شرایط در زندانهای خوزستان آزاد شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در هفتمین روز از هفته قوه قضائیه، رئیس کل دادگستری خوزستان به همراه جمعی از مسئولان دستگاه قضایی استان با حضور در ندامتگاههای خوزستان با زندانیان دیدار و به مشکلات آنها رسیدگی کردند.
رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به نقش مهم دستگاه قضایی در جامعه گفت: در زندانهای استان قاضیهای ناظر و قاضیهای اجرای احکام وجود دارد و علاوه بر این به صورت مستمر مسئولان و مدیران دستگاههای قضایی برای بررسی مشکلات زندانیان در ندامتگاهها حضور مییابند.
علی دهقانی افزود: در بازدیدی که از ندامتگاههای استان انجام شد در دیدار با زندانیان ضمن بررسی مشکلات آنها، ۱۱۴ زندانی واجد شرایط آزاد و به آغوش گرم خانوادههای خود بازگشتند.