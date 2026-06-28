پخش زنده
امروز: -
اداره کل هواشناسی استان یزد برای روز دوشنبه هشدار سطح زرد صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این اداره کل اعلام کرد که روز دوشنبه وزش باد به نسبت شدید، گاهی تندباد با گرد و خاک و انتقال گرد و غبار از مناطق مجاور بر استان حاکم خواهد بود.
کاهش دید و کاهش کیفیت هوا، اختلال در ترددهای جادهای و احتمال اختلال در ترددهای هوایی از پیامدهای این وضعیت به شمار میآید.
آمادگی دستگاههای امدادی و اجرایی برای اتخاذ تدابیر مربوطه، کاهش فعالیتهای فیزیکی در فضای باز و احتیاط در ترددهای جادهای و شهری توصیه شده است.