به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این اداره کل اعلام کرد که روز دوشنبه وزش باد به نسبت شدید، گاهی تندباد با گرد و خاک و انتقال گرد و غبار از مناطق مجاور بر استان حاکم خواهد بود.

کاهش دید و کاهش کیفیت هوا، اختلال در تردد‌های جاده‌ای و احتمال اختلال در تردد‌های هوایی از پیامد‌های این وضعیت به شمار می‌آید.

آمادگی دستگاه‌های امدادی و اجرایی برای اتخاذ تدابیر مربوطه، کاهش فعالیت‌های فیزیکی در فضای باز و احتیاط در تردد‌های جاده‌ای و شهری توصیه شده است.