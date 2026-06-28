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مخزن پنج میلیون لیتری مازوت و سیلوی ۱۰۰ هزار تنی مواد خام سیمان، طرحهایی بود که امروز با حضور استاندار خراسان جنوبی در کارخانه سیمان باقران با مجموع هزینهی ۱۳۰ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار خراسان جنوبی گفت: مخزن پنج میلیون لیتری مازوت با اعتبار ۶۲ میلیارد تومان و سیلوی ۱۰۰ هزار تنی مواد خام سیمان با اعتبار ۶۸ میلیارد تومان افتتاح و به بهرهبرداری رسید که در مجموع برای اجرای این دو طرح۱۳۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری شده است.
هاشمی با اشاره به ایجاد ۲ هزار و ۴۰۰ فرصت شغلی مستقیم و غیر مستقیم در کارخانه سیمان باقران افزود: سود خالص کارخانه از حدود ۹۳ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۶۰۳ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته که نشاندهنده مدیریت کارآمد و برنامهریزی مناسب است.
وی اقدامات مسئولان کارخانه سیمان باقران در حوزه مسئولیتهای اجتماعی، بهویژه مشارکت در اجرای طرحهای راهسازی و توسعه زیرساختهای منطقه را شایسته تقدیر دانست و از آغاز عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی ۲.۵ مگاواتی در این کارخانه نیز خبر داد.
مسئولان کارخانه سیمان باقران هم در بازدید استاندار خراسان جنوبی مشکلات و مطالبات خود در حوزههای گمرک و صادرات، فعال سازی بازارچه میل ۷۳، حملونقل، تأمین برق و گاز و همچنین مسائل مالیاتی را مطرح کردند که هاشمی برای پیگیری آن قول مساعد داد.