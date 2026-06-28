به همت هیئت محبان الزهرا (س) و با حضور پرشور مردم قدرشناس تکاب یادواره فرماندهان و شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهدای جنگ تحمیلی سوم تکاب در کوچه شهید غلامحسین فتاحی این شهرستان برگزار شد.

برگزاری یادواره فرماندهان و شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهدای جنگ تحمیلی سوم تکاب

برگزاری یادواره فرماندهان و شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهدای جنگ تحمیلی سوم تکاب

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سرهنگ صیاد کرامتی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب در این یادواره گفت: ایستادگی ملت در مقابل ظلم و جور دشمنان، میدان داری آنان و اقتدار ایران امروز ثمره خون شهدا و جانبازی آنان برای ایران اسلامی است.

سرهنگ کرامتی افزود: اقدار و عزت ایران مرهون همین خون‌های پاک و ایستادگی ملت در پای آرمان انقلاب است.

وی گفت: خون پاک شهدا و استواری شما ملت سدی است در برابر دشمنان که آنان را از کرده خود پشیمان ساخته است.

کرامتی افزود: قدر شناسی شما مردم و برگزاری یادواره در کوچه‌های شهر نشان از بالندگی معنوی شما‌ها و قدر شناسی شما دارد و این موهبت و نعمت بزرگی است برای این نظام.

در پایان با اهدای تمثال امامین انقلاب از صبر و استقامت خانواده‌های شهیدان والا مقام یوسف عیدی و حمید رضا تفاضلی از شهدای جنگ تحمیلی سوم این شهرستان و شهید غلامحسین فتاحی شهید محله تجلیل شد.