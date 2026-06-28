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به همت هیئت محبان الزهرا (س) و با حضور پرشور مردم قدرشناس تکاب یادواره فرماندهان و شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهدای جنگ تحمیلی سوم تکاب در کوچه شهید غلامحسین فتاحی این شهرستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سرهنگ صیاد کرامتی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب در این یادواره گفت: ایستادگی ملت در مقابل ظلم و جور دشمنان، میدان داری آنان و اقتدار ایران امروز ثمره خون شهدا و جانبازی آنان برای ایران اسلامی است.
سرهنگ کرامتی افزود: اقدار و عزت ایران مرهون همین خونهای پاک و ایستادگی ملت در پای آرمان انقلاب است.
وی گفت: خون پاک شهدا و استواری شما ملت سدی است در برابر دشمنان که آنان را از کرده خود پشیمان ساخته است.
کرامتی افزود: قدر شناسی شما مردم و برگزاری یادواره در کوچههای شهر نشان از بالندگی معنوی شماها و قدر شناسی شما دارد و این موهبت و نعمت بزرگی است برای این نظام.
در پایان با اهدای تمثال امامین انقلاب از صبر و استقامت خانوادههای شهیدان والا مقام یوسف عیدی و حمید رضا تفاضلی از شهدای جنگ تحمیلی سوم این شهرستان و شهید غلامحسین فتاحی شهید محله تجلیل شد.