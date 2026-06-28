پخش زنده
امروز: -
رئیس جهاددانشگاهی با تأکید بر اینکه بزرگترین ادای احترام به رهبر شهید انقلاب اسلامی، عمل به رهنمودها و تحقق مطالبات ایشان از جهاددانشگاهی است، گفت: حفظ هویت دینی، انقلابی و جهادی این نهاد، مهمترین مطالبه رهبر شهید از جهاددانشگاهی بود و همه جهادگران باید خود را نسبت به تحقق این مطالبه مسئول بدانند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دکتر علی منتظری در مراسم اعلام برنامههای این نهاد برای بدرقه و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی با اشاره به نگاه ویژه رهبر شهید با جهاددانشگاهی، گفت: ما در جهاددانشگاهی با توجه به این نگاه، وظیفهای سنگین بر عهده داریم و باید تمام توان و ظرفیت خود را برای انجام این مسئولیت به کار بگیریم.
وی با بیان اینکه حضور و مشارکت جهادگران در برنامههای بدرقه و تشییع رهبر شهید بر اساس دستور و بخشنامه نیست، افزود: همه اعضای این نهاد خود را نسبت به آرمانها و اندیشههای رهبر شهید مسئول میدانند و این احساس وظیفه، برخاسته از پیوند عمیق فکری و اعتقادی آنان با ایشان است.
رئیس جهاددانشگاهی با تأکید بر اینکه صرف برگزاری مراسم و توجه به شعائر مذهبی کافی نیست، تصریح کرد: مهمترین راه پاسداشت رهبر شهید، عمل به مطالبات و رهنمودهای ایشان از جهاددانشگاهی است و باید ببینیم ایشان چه انتظاری از این نهاد داشتهاند و همان را محقق کنیم.
وی ادامه داد: ارتباط جهاددانشگاهی با رهبر شهید در ابتدا بیشتر یک ارتباط فرهنگی بود و در ادامه، بهویژه از آغاز دوران رهبری ایشان، به یک رابطه راهبردی تبدیل شد.
دکتر منتظری با اشاره به بازدید تاریخی رهبر شهید انقلاب از پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی در ۲۵ تیرماه ۱۳۸۶، این دیدار را یکی از مهمترین اسناد هویتی جهاددانشگاهی دانست و گفت: ایشان در آن دیدار، جهاددانشگاهی را «مولود مبارک انقلاب و از معدود رویشهای اصلی انقلاب» توصیف کردند و فرمودند: «بنده به جهاد دانشگاهى اعتقاد راسخ دارم.»
وی افزود: رهبر شهید همچنین تأکید کردند: «جهاد دانشگاهى باید حرفِ گزین، حرفِ برتر را به میدان بیاورد.» و در تبیین ماهیت این نهاد فرمودند: «جهاد دانشگاهى مرکب از دو کلمه است؛ جهاد و دانشگاه؛ هم باید در آن جهاد باشد، هم باید متناسب با دانشگاه باشد. جهادى عمل کردن، مفهوم خاصى دارد؛ هر جور کارى، جهادى نیست.»
رئیس جهاددانشگاهی با بیان اینکه یکی از مهمترین محورهای بیانات رهبر شهید در آن دیدار، حفظ هویت این نهاد بود، اظهار کرد: ایشان با صراحت فرمودند: «سعى کنید هویت جهاد، تغییر پیدا نکند.» همچنین هشدار دادند: «نگذارید نهاد جهاددانشگاهى تبدیل شود به یک هویت دیگر؛ به یک هویت غیردینى، غیرانقلابى.»
دکتر منتظری همچنین با اشاره به بخش دیگری از بیانات رهبر شهید درباره ضرورت ثبات بر آرمانهای انقلاب، گفت: ایشان تغییر مسیر برخی افراد پس از انقلاب را «به هیچوجه طبیعی» ندانستند و فرمودند: «بعضى از اشخاص - فکرهایشان، ترکیبهاى ذهنىشان - از اول انقلاب تا حالا ۱۸۰ درجه عوض شده، این یک روال و ممشاى طبیعى نیست که بگویید طبیعتش همین است دیگر؛ نخیر، هرگز این جورى نیست. طبیعى این است که اگر انسان یک فکر و یک راهى را به منطق و استدلال پذیرفت، این را تا آن نقطه ى آخرِ راه برود و اگر عمرش کفاف نداد، در این راه بمیرد.»
وی ادامه داد: رهبر شهید در تبیین ویژگیهای هویت انقلابی تصریح کردند: «وقتى مثل فولاد آبدیده، محکم و استوار و بر مبناى تفکر درست و منطق صحیح، هویت دینى و هویت انقلابى شکل گرفت، هرچه زمان بگذرد، این هویت روشنتر، واضحتر، جذابتر و مستحکمتر مىشود. آدمها اینگونهاند؛ نهادها هم همینگونهاند.»
دکتر منتظری افزود: رهبر شهید همچنین با ابراز امیدواری نسبت به آینده این نهاد فرمودند: «جهاد دانشگاهى از جاهایى است که ما به آن امید داریم براى آینده علمى کشور» و نیز تأکید کردند: «باید این هویت صحیح و این هویت ایمانى را حفظ کنید و باقى بماند؛ خوشبختانه تا حالا هم همینگونه بوده است.»
وی با بیان اینکه جهاددانشگاهی نوین با حمایتها و رهنمودهای رهبر شهید احیا و تقویت شد، اظهار کرد: اگر امروز میخواهیم نشان دهیم بدرقهکنندگان واقعی ایشان هستیم، باید در مسیر تحقق توصیههایشان حرکت کنیم. این وظیفه به فرد یا حوزه خاصی محدود نیست و همه جهادگران باید نسبت به اجرای این رهنمودها مطالبهگر باشند.
دکتر منتظری با تأکید بر اینکه حیات نوین جهاددانشگاهی مرهون حمایتهای رهبر شهید است، گفت: اگر پشتیبانیهای ایشان نبود، بسیاری از دستاوردهای امروز این نهاد محقق نمیشد. هنوز هم سرمایهها و جوهرههای ارزشمندی در جهاددانشگاهی وجود دارد که باید حفظ و تقویت شود.
رئیس جهاددانشگاهی با اشاره به نقش مهم حوزه فرهنگی این نهاد افزود: همه جهادگران، بهویژه فعالان و مسئولان فرهنگی جهاددانشگاهی، وظیفه دارند اندیشهها و رهنمودهای رهبر شهید را تبیین و ترویج کنند، زیرا اندیشههای ایشان منشور و نقشه راه فعالیتهای جهاددانشگاهی است.
وی همچنین با گرامیداشت یاد امام خمینی (ره)، رهبر شهید انقلاب اسلامی، شهدای جنگ تحمیلی اخیر، فرماندهان، دانشمندان شهید و همه شهدای انقلاب اسلامی، تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری مسئولیت داریم که از هویت دینی و انقلابی جهاددانشگاهی صیانت کنیم. این نهاد ۴۶ سال بر مسیر انقلاب فرهنگی ایستاده است و امروز نیز میدان جهاد، عمل به آرمانها، تحقق مطالبات رهبر شهید انقلاب اسلامی و تداوم مسیر انقلاب است.
در پایان این مراسم، با حضور رئیس جهاددانشگاهی از پوستر فراخوان مسابقه ملی عکاسی «آخرین دیدار» رونمایی شد. این مسابقه به همت سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی و با محوریت ثبت جلوههای مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، ویژه دانشجویان دانشگاههای سراسر کشور برگزار خواهد شد.