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دبیر سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران گفت: با تأمین مواد اولیه، رفع ناترازی انرژی و تسهیل مبادلات بانکی، صادرات سالانه کاغذ بستهبندی میتواند به ۵۰۰ هزار تن برسد.
امیرسامان اسفندیاری در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به شرایط جنگی ایجادشده در دو مقطع از سال ۱۴۰۴ گفت: با وجود اهمیت تولید کاغذ، بهویژه کاغذ بستهبندی، روند تولید این محصول تا حدود زیادی حفظ شد، هرچند آثار شرایط جنگی و ناترازی انرژی در این صنعت نیز مشاهده شد و میزان تولید در کقایسه با شرایط عادی با کاهش همراه بود.
وی افزود: بر اساس آمار موجود، در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴ حدود ۸۰۰ هزار تن کاغذ بستهبندی و نزدیک به ۲۰ هزار تن کاغذ تحریر در کشور تولید شد که بخش عمده آن در یکی از شرکتهای بزرگ داخلی برای چاپ کتابهای درسی مورد استفاده قرار گرفت.
اسفندیاری درباره صادرات صنعت کاغذ گفت:در ۱۰ ماهه سال گذشته حدود ۹۵ هزار تن انواع کاغذ از کشور صادر شده است و عمده صادرات نیز به کشورهای عراق، افغانستان و کشورهای حوزه اوراسیا انجام شده و زمینه برای افزایش صادرات، بهویژه در حوزه کاغذ بستهبندی، وجود دارد.
وی با تأکید بر اینکه کاغذ باید بهعنوان یک محصول راهبردی و استراتژیک شناخته شود، افزود: کاغذ بستهبندی نقش بسیار مهمی در زنجیره توزیع کالا در کشور دارد و در عین حال حافظ محیط زیست است. دارو، مواد غذایی، محصولات سلولزی و بهداشتی و بسیاری از کالاهای دیگر برای رسیدن سالم به دست مصرفکننده نهایی به بستهبندی مناسب نیاز دارند؛ از این رو این صنعت نیازمند توجه جدی است.
دبیر سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران ادامه داد: مهمترین نیاز این صنعت، حمایت در تأمین مواد اولیه از جمله آخال (ضایعات کاغذ و مقوا)، انواع خمیر کاغذ با الیاف بلند و کوتاه، مواد شیمیایی و قطعات یدکی است و با تسهیل واردات این اقلام، امکان استمرار تولید فراهم خواهد شد.
به گفته وی ظرفیت ماشینآلات نصبشده تولید کاغذ بستهبندی کشور حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن است که نیاز سالانه کشور حدود یک تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن بوده که این میزان به شرایط تولید سایر صنایع و رونق اقتصادی بستگی دارد و امکان تأمین کامل نیاز داخل در حوزه کاغذ بستهبندی و برخی انواع مقوا در کشور وجود دارد.
اسفندیاری افزود: سندیکای کاغذ و مقوای ایران در صورت بازگشت شرایط به وضعیت عادی، صادرات سالانه دستکم ۵۰۰ هزار تن انواع کاغذ بستهبندی را هدفگذاری کرده است. پیش از این نیز صادرات این محصول تا حدود ۱۶۰ هزار تن رسیده بود و امسال نیز با وجود همه مشکلات، نزدیک به ۹۵ هزار تن صادرات ثبت شده است.
دبیر سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران گفت: تحقق این هدف مستلزم تأمین مواد اولیه، کاهش ناترازی انرژی، توجه به حوزه حملونقل و همچنین رفع مشکلات نقلوانتقال پول و استفاده از سیستمهای بانکی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات است؛ مجموعه عواملی که میتواند زمینه توسعه صادرات صنعت کاغذ، بهویژه کاغذ بستهبندی، را فراهم کند.