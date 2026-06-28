رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان گفت: هر برنامه‌ای که برای مراسم تشییع و بزرگداشت قائد شهید امت برگزار شود، باید در طراز امام شهید باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان امروز در این نشست با گرامیداشت ۷ تیر، سالروز شهادت شهید بهشتی و ۷۲ تن از یارانش، گفت: شاخصه اصلی شهید بهشتی مظلومیتش بود و باید یاد و آثار این بزرگ مرد به نسل جوان جامعه منتقل شود.

حجت الاسلام والمسلمین مجتبی اشجری، با بیان اینکه مراسم تشییع رهبر شهید هفته آینده در تهران برگزار می‌شود، افزود: هر برنامه‌ای که برای مراسم بزرگداشت و یا تشییع قائد شهید امت برگزار شود، باید در طراز امام شهید باشد.

وی همچنین به برگزاری مراسم محوری بزرگداشت رهبر مجاهد شهید در گیلان هم اشاره کرد و گفت: این برنامه در روز سوم تشییع رهبر شهید، در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) رشت و با حضورمردم قدرشناس گیلان برگزارخواهد شد.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به تحرکات اخیر دشمن در منطقه، گفت: دشمن صهیونی - آمریکایی با این اقدامات و نقض آتش بس، تلاش می‌کند اتحاد و همبستگی مردم ایران را برهم زند، اما این اقدامات، خللی در وحدت مردم ایجاد نخواهد کرد.

حجت الاسلام و المسلمین مجتبی اشجری افزود: با وجود تفاهم برقرارشده، خواسته اصلی ملت همچنان انتقام خون امام شهیدمان است.

علی فتح الهی مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان هم در این نشست، بر استفاده از همه ظرفیت‌ها برای خدمات رسانی بهتر به شرکت کنندگان در مراسم بزرگداشت رهبر شهید و برگزاری مناسب این مراسم در استان تاکید کرد.

در این نشست، هر یک از اعضا در خصوص برنامه‌های حوزه کاریشان برای برگزاری هر چه بهتر این مراسم گزارش دادند.