به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از رویترز، گوگل در ماه مارس به شرکت متا اطلاع داد که قادر به تأمین تمامی ظرفیت محاسباتی مورد نیاز این شرکت برای استفاده از مدل‌های جمینای نیست. این اقدام در حالی صورت گرفت که متا به دنبال گسترش ظرفیت‌های پردازشی خود برای توسعه پروژه‌های هوش مصنوعی بود، اما با محدودیت‌های گوگل مواجه شد.

بر اساس گزارش روزنامه فایننشال تایمز، این کمبود ظرفیت باعث شده تا متا کارکنان خود را به استفاده بهینه‌تر از «توکن‌های هوش مصنوعی» (واحد‌های اندازه‌گیری میزان استفاده) ترغیب کند تا بتوانند با محدودیت‌های موجود سازگار شوند. اگرچه متا بیشترین تأثیر را از این تصمیم پذیرفته است، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که چندین مشتری دیگر گوگل نیز با شدت کمتری تحت تأثیر این محدودیت‌ها قرار گرفته‌اند.

در همین راستها، ساندار پیچای، مدیرعامل گوگل، اذعان کرد که علی‌رغم رشد قابل توجه درآمد بخش ابری گوگل (Cloud) در سه‌ماهه اول سال جاری، محدودیت‌های مربوط به قدرت محاسباتی مانع از رشد بیشتر شده و باعث افزایش حجم کار‌های معوق در این واحد شده است. این وضعیت نشان می‌دهد که حتی با سرمایه‌گذاری‌های میلیاردی در حوزه تراشه‌ها و مراکز داده، تأمین زیرساخت‌های لازم برای تقاضای روبه‌رشد خدمات هوش مصنوعی همچنان یک چالش جدی است.