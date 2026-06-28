معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران، با تأکید بر نقش راهبردی واحد‌های تولیدی در حفظ اشتغال و رونق اقتصادی، هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، شبکه بانکی و نهاد‌های مرتبط برای رفع سریع موانع تولید و حمایت مؤثر از واحد‌های آسیب‌دیده را خواستار شد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما از اداره کل صمت استان تهران؛ سی‌ودومین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران با محوریت بررسی مشکلات و موانع واحد‌های تولیدی و صنعتی آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی، امروز با حضور عسگری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران، سیجانی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران، علیرضاپور، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران، معاونان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط، بانک‌های عامل و جمعی از مدیران واحد‌های تولیدی و صنعتی در محل سالن جلسات اداره کل برگزار شد.

در این جلسه، پرونده‌ها و درخواست‌های واحد‌های تولیدی و صنعتی آسیب‌دیده مورد بررسی قرار گرفت و مهم‌ترین چالش‌ها و موانع پیش روی این واحد‌ها در حوزه‌های مختلف احصا و برای رفع آنها تصمیمات لازم اتخاذ شد.

بر اساس مباحث مطرح‌شده در جلسه، مشکلات مرتبط با تأمین سرمایه در گردش، دریافت تسهیلات بانکی، بازپرداخت تعهدات مالی، مسائل بیمه‌ای و تأمین اجتماعی، تأمین و تخصیص زمین صنعتی، تمدید و اصلاح پروانه‌ها و مجوز‌های فعالیت، تأمین مواد اولیه، رفع محدودیت‌های زیست‌محیطی و سایر موانع اجرایی از جمله مهم‌ترین دغدغه‌های واحد‌های تولیدی آسیب‌دیده عنوان شد.

براساس این گزارش؛ حاضران در جلسه با تأکید بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از بخش تولید، راهکار‌های اجرایی برای تسریع در روند بازسازی و بازگشت واحد‌های آسیب‌دیده به چرخه تولید را مورد بررسی قرار دادند. همچنین نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل گزارشی از اقدامات انجام‌شده و ظرفیت‌های موجود برای حمایت از این واحد‌ها ارائه کردند.

در این نشست، بر بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های قانونی و حمایتی دولت برای رفع مشکلات واحد‌های تولیدی تأکید شد. تسهیل در پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش و بازسازی، بررسی امکان استمهال بدهی‌های بانکی، مساعدت در حوزه بیمه و تأمین اجتماعی، تسریع در صدور و تمدید مجوزها، پیگیری مسائل مربوط به تأمین زمین و زیرساخت‌های مورد نیاز، کمک به تأمین مواد اولیه و رفع موانع اداری از جمله مهم‌ترین محور‌های حمایتی مطرح‌شده در جلسه بود.

عسگری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران، در این نشست با تأکید بر نقش راهبردی واحد‌های تولیدی در حفظ اشتغال و رونق اقتصادی، بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، شبکه بانکی و نهاد‌های مرتبط برای رفع سریع موانع تولید و حمایت مؤثر از واحد‌های آسیب‌دیده تأکید کرد.

در پایان جلسه مقرر شد موضوعات و درخواست‌های مطرح‌شده از سوی واحد‌های تولیدی در چارچوب مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و با همکاری دستگاه‌های مسئول، به‌صورت ویژه پیگیری شده و اقدامات لازم برای رفع مشکلات و بازگرداندن ظرفیت‌های تولیدی این واحد‌ها به مدار فعالیت در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.