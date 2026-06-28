رئیس دادگستری حمیدیه گفت: با بهره‌مندی قوه قضاییه از فناوری روز، دادگستری این شهرستان در حوزه فناوری اطلاعات، در اجرای طرح پرونده‌های بدون کاغذ موفق به تشکیل بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ پرونده در این خصوص شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدحسین طرفی با اشاره به بهره‌مندی قوه قضاییه از فناوری روز، گفت: این دادگستری در حوزه فناوری اطلاعات، در اجرای طرح «پرونده‌های بدون کاغذ موفق به تشکیل بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ پرونده در این خصوص شد.

وی اظهار کرد: همچنین هم‌اکنون میانگین زمان رسیدگی به ۶۶ روز کاهش یافته و این تسریع در رسیدگی، موجب رسیدگی به «۴۵۲ فقره از پرونده‌های مسن» شده است.

طرفی بیان داشت: برگزاری هزار و ۵۲۰ فقره دادرسی الکترونیک در دادگاه‌ها و همچنین تشکیل بیش از یک‌هزار جلسه دادرسی الکترونیک با زندان، نه تنها سرعت رسیدگی را افزایش داده، بلکه در راستای صیانت از حقوق متهمان و افزایش شفافیت، گامی کلیدی در مسیر عدالت است.

رئیس دادگستری حمیدیه به نقش اثرگذار مردم در کاهش اختلافات و پرونده‌های قضایی اشاره کرد و افزود: با برگزاری بیش از ۵۰ جلسه سازش در دفتر دادستان و شورا‌های حل اختلاف، بالغ بر هزار فقره اختلاف به مصالحه انجامید. همچنین ۶۸۹ فقره سازش از طریق شورای حل اختلاف و حضور متنفذین و معتمدین محلی به سازش انجامید.

این مقام قضایی تصریح کرد: همچنین در راستای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی، ۲۰ جلسه آموزشی تبیینی با عنوان طرح قاضی در مدرسه در مدارس شهرستان برگزارشد.

طرفی همچنین از نظارت مستمر بر بازار و ساماندهی دستفروشان، برخورد جدی با اخلال‌گران نظام اقتصادی و عملیات موفقیت‌آمیز معدوم‌سازی چهار مزرعه کشت خشخاش در جهت جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی و اقداماتی در راستای پیشگیری و مقابله با فساد‌های مالی و اقتصادی، طی سال گذشته، خبر داد.

رئیس دادگستری حمیدیه از تلاش‌های بی‌وقفه دادسرای این شهرستان در پیگیری مسائل مربوط به محرومیت‌زدایی، توسعه زیرساخت‌های روستایی و پیگیری آسفالت مسیر‌های روستایی در راستای حفظ حقوق عامه قدردانی کرد.

محمدحسین طرفی گفت: در حوزه حفاظت از اراضی ملی و دولتی، نیز با اقدامات قاطع دادگستری حمیدیه، ۲۰۴ هکتار از اراضی ملی و دولتی رفع تصرف و به بیت‌المال بازگشت.

وی با تاکید بر پاسخگویی به مراجعین و حفظ کرامت آنان، گفت: سال گذشته علاوه بر تشکیل میز خدمت تعداد دو هزار نفر نیز به‌صورت مستقیم و در دفاتر ریاست و دادستانی، ملاقات مستقیم داشتند.

این مقام قضایی در ادامه با یادآوری ایستادگی و استقامت مردم در دوران «جنگ رمضان»، بر ضرورت حفظ ارزش‌های ملی و دینی در تمامی عرصه‌ها تأکید و گزارشی از خدمت‌رسانی بی‌وقفه مجموعه قضایی در آن دوران ارائه کرد.

وی تصریح کرد: در آن مقطع حساس، کارکنان دادگستری با حضور فعال در محل کار و نیز حضور ایست‌بازرسی‌ها و تجمعات شبانه و همچنین حضور در مساجد در کنار مردم، در راستای حفظ امنیت و آرامش جامعه، وظایف خود را با تمام توان و با روحیه خدمتگزاری انجام دادند.