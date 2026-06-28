پیکر مرحوم «سبزعلی رستمی نیمچاهی» پدر شهید والامقام «مرتضی رستمی نیمچاهی» در روستای نیمچاه شهرستان نکا تشییع و در جوار فرزند شهیدش به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ پیکر مرحوم «سبزعلی رستمی نیمچاهی» پدر شهید والامقام «مرتضی رستمی نیمچاهی» با حضور باشکوه مردم شهیدپرور و قدرشناس شهرستان نکا، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، مسئولان، روحانیون و اقشار مختلف مردم در روستای نیمچاه تشییع و در جوار فرزند شهیدش به خاک سپرده شد.

مراسم تشییع این پدر صبور از ابتدای روستای نیمچاه آغاز شد و با نوای صلوات و ذکر اهل‌بیت (ع) تا گلزار شهدای روستا ادامه یافت؛ جایی که پدری پس از سال‌ها فراق، در کنار فرزند شهیدش آرام گرفت.

مرحوم سبزعلی رستمی نیمچاهی سال‌ها با صبر و استقامت، یاد و نام فرزند شهیدش را زنده نگه داشت و مردم قدرشناس منطقه نیز با حضور پرشور خود، از ایثار و فداکاری این خانواده شهیدپرور قدردانی کردند.

شهید «مرتضی رستمی نیمچاهی» ششم مرداد ۱۳۴۶ در روستای نیمچاه شهرستان نکا متولد شد. وی با آغاز دفاع مقدس به صف رزمندگان اسلام پیوست و سرانجام ۱۷ آذر ۱۳۶۵ در منطقه گیلان‌غرب و در جریان عملیات‌های دفاع مقدس به فیض شهادت نائل آمد.