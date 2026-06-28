به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، محمدجواد اشرفی با اشاره به وضعیت آتش‌سوزی در مناطق تحت مدیریت، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳، ۸۱ فقره آتش‌سوزی در مناطق تحت مدیریت این اداره‌کل رخ داد که در پی آن حدود یک هزار و ۵۷۰ هکتار از عرصه‌های طبیعی دچار حریق شد.

وی افزود: این آمار در سال ۱۴۰۴ به ۵۱ فقره آتش‌سوزی با وسعت بیش از ۲ هزار و ۴۷۰ هکتار رسید که نشان‌دهنده افزایش سطح اراضی درگیر با حریق است.

اشرفی با اشاره به گستردگی جغرافیایی استان خوزستان گفت: خوزستان با مساحت بیش از ۶۴ هزار و ۵۷ کیلومتر مربع و دارا بودن بیش از یک میلیون هکتار مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست که ۱۱.۳ مناطق تحت مدیریت کشور را شامل می‌شود، به‌دلیل شرایط خاص اقلیمی، مستعد وقوع آتش‌سوزی‌های طبیعی و انسانی است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان تصریح کرد: وجود دو پنجم مناطق کوهستانی و سه پنجم مناطق جلگه‌ای، همراه با اقلیم گرم و خشک و میانگین بارش کمتر از ۲۵۰ میلی‌متر در سال، زمینه‌ساز افزایش احتمال وقوع حریق در زیستگاه‌های طبیعی شده است.

وی در ادامه افزود: عوامل مختلفی از جمله گرمای شدید، انباشت پوشش گیاهی و متصاعد شدن گاز‌های قابل اشتعال، تابش مستقیم نور خورشید و همچنین عوامل انسانی مانند سرایت آتش از مزارع مجاور، اختلافات محلی و ورود افراد غیرمسئول به‌عنوان گردشگر از مهم‌ترین دلایل بروز آتش‌سوزی در این مناطق به شمار می‌رود.

اشرفی با اشاره به اقدامات در دست اجرا برای مقابله با این بحران اظهار کرد: در حال حاضر پروژه‌های متعددی از جمله حفر کانال‌های آتش‌بُر و آتش‌بند در مناطق مختلف استان خوزستان، خرید و تأمین تجهیزات نوین اطفای حریق، ایجاد واحد‌های تخصصی اطفای حریق در تالاب‌ها، ساماندهی منابع آبی برای برداشت در شرایط اضطراری، تجهیز دو فروند قایق اطفای حریق و همچنین احیای زیستگاه‌های آسیب‌دیده از آتش‌سوزی در دستور کار قرار دارد.

وی در ادامه با تأکید بر لزوم مشارکت عمومی در حفاظت از منابع طبیعی گفت: از شهروندان می‌خواهیم با رعایت اصول ایمنی و خودداری از روشن کردن آتش در طبیعت، نقش مؤثری در پیشگیری از بروز این‌گونه حوادث ایفا کنند.