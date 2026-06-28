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رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در دیدار با فرمانده نیروی دریایی ارتش اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران را حاصل سالها تلاش، خودباوری، دانش بومی و ایثار نیروهای متخصص و متعهد دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ابراهیم عزیزی با حضور در ستاد نیروی دریایی ارتش با امیر دریادار ایرانی فرمانده این نیرو دیدار و گفتوگو کرد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با حضور در یادمان شهدای ناوشکن همیشه جاوید دنا، ضمن اهدای گل و قرائت فاتحه، به مقام شامخ شهدای این ناو ادای احترام کرد و یاد و خاطره ایثار و جانفشانی دریادلان ارتش جمهوری اسلامی ایران را گرامی داشت.
وی با قدردانی از تلاشها و مجاهدتهای کارکنان و فرماندهان نیروی دریایی ارتش، نقش این نیرو را در حفظ اقتدار دفاعی و امنیت ملی کشور مهم و تعیینکننده دانست و بر ضرورت حمایت از برنامههای توسعهای و تقویت توانمندیهای دفاعی نیروهای مسلح تأکید کرد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین با اشاره به جایگاه راهبردی نیروی دریایی ارتش در تأمین امنیت پایدار کشور، اظهار داشت: اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران حاصل سالها تلاش، خودباوری، دانش بومی و ایثار نیروهای متخصص و متعهد این نیرو است و مجلس شورای اسلامی نیز در چارچوب وظایف قانونی خود از ارتقای توان دفاعی و تجهیز نیروهای مسلح حمایت خواهد کرد.
ابراهیم عزیزی در ادامه با حضور در بخشهای مختلف ستاد نیروی دریایی ارتش، از نزدیک با ظرفیتها و توانمندیهای رزمی، دفاعی، عملیاتی و فنی این نیرو آشنا شد.
در این دیدار، گزارشی از عملکرد و اقدامات نیروی دریایی ارتش در جنگ تحمیلی دوم و عملیاتهای مرتبط با جنگ رمضان توسط فرمانده نیروی دریایی ارتش و دیگر فرماندهان این نیرو، ارائه شد.