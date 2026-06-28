میلاد عرفان‌پور شاعر و مدیر مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری در گفت‌وگو با خبرنگار صداوسیما درباره بانوی شاعر سیمین‌دخت وحیدی گفت: این شاعر از چهره‌های اثرگذار شعر انقلاب اسلامی است و آثار او بازتاب‌دهنده فضای فرهنگی و اجتماعی دوران انقلاب و دفاع مقدس است.



این شاعر سرشناس کشورمان، با اشاره به ویژگی‌های اشعار سیمین‌دخت وحیدی افزود: شعرهای او با مضامین انقلابی، حماسی و ارزش‌های دوران دفاع مقدس، بخشی از ادبیات معاصر ایران را شکل داده و در انتقال مفاهیم آن دوران نقش داشته است.



عرفان‌پور همچنین بر اهمیت حفظ و معرفی آثار شاعران انقلاب تأکید کرد و گفت: این آثار بخشی از حافظه ادبی و تاریخی جامعه هستند.



مدیر مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری همچنین به رنگ وبوی عرفانی اشعار سیمین‌دخت وحیدی اشاره کرد و گفت: این بانوی شاعر از ابتدای پیروزی انقلاب، پای کار بود و با شعرش در خدمت اهداف انقلاب و پیروزی قیام بود.



سیمین‌دخت وحیدی دیروز ششم تیر در نود و شش سالگی درگذشت. وی عضو رسمی حوزه‌ هنری انقلاب اسلامی و سردبیر ماهنامه «کوثر» بود و سرپرستی انجمن ماهانه شعر بانوان را نیز بر عهده داشت.

همچنین در دوران دفاع مقدس، با حضور در خطوط مقدم جبهه و شهرهای جنگ‌زده، با شعرخوانی در کنار رزمندگان آنها را همراهی می‌کرد.

مراسم تشییع این بانوی شاعر، دوشنبه هشتم تیر ، ساعت ۹ صبح از محل حوزه‌هنری ، واقع در خیابان سمیه برگزار خواهد شد.