مردم، میدان دار انقلاب و پشتوانه اصلی اقتدار هستند
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تصریح کرد: مردم میدان دار انقلاب و پشتوانه اصلی عزت و اقتدار و باطل السحر تمام توطئههای دشمنان هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، حجتالاسلام والمسلمین موسیپور، نماینده ولیفقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، در دیدار با حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، تاسوعا و عاشورای حسینی و نیز شهادت حضرت امام سجاد (ع)، هفته قوه قضائیه را گرامی داشت و یاد و خاطره شهدای دستگاه قضایی، بهویژه شهید آیتالله دکتر بهشتی را ارج نهاد.
وی با اشاره به شکوه بینظیر آیینهای عزاداری ماه محرم امسال، این حضور گسترده را تجلی روح و پیام مکتب عاشورا در متن جامعه توصیف کرد و گفت: تدابیر اتخاذشده در پیوند دادن مراسم عزاداری با حضور میدانی مردم در سراسر کشور، موجب شد محرم امسال با شور، شعور و انسجامی کمنظیر برگزار شود.
حجت الاسلام و المسلمین موسی پور با تأکید بر اینکه رمز ماندگاری و اقتدار انقلاب اسلامی، حضور آگاهانه مردم در صحنه بوده است، اظهار داشت: انقلاب اسلامی با اتکاء به این سرمایه عظیم مردمی توانسته از سختترین گردنهها عبور کند. حضرت امام خمینی (ره) به مردم باور داشت و از نخستین روزهای نهضت، مردم را میداندار اصلی انقلاب معرفی کرد و همین نگاه، ضامن پیروزی و استمرار نظام اسلامی شد. این مسیر با هدایتهای حکیمانه قائد شهید امت اسلامی با صلابت ادامه یافت و هرجا مردم در میدان حاضر شدند، دشمن در تحقق اهداف خود ناکام ماند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با اشاره به حادثه هفتم تیر و شهادت آیتالله دکتر بهشتی و جمعی از مسئولان نظام، افزود: اگر چنین حوادثی برای هر نظام سیاسی دیگری رخ میداد، بیتردید دچار فروپاشی میشد؛ اما جمهوری اسلامی ایران به پشتوانه ایمان، رهبری و حضور مردم، از این توطئه نیز با اقتدار عبور کرد و امروز نیز همین سرمایه اجتماعی بزرگترین پشتوانه نظام در برابر تهدیدها و توطئههای دشمنان است.
حجتالاسلام والمسلمین موسیپور با اشاره به جایگاه ستاد هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی به عنوان یکی از ستادهای تخصصی زیرمجموعه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، اظهار داشت: هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی، فرصت مهمی برای تبیین جنایات و رفتارهای ضدحقوقبشری آمریکا علیه ملت ایران است و با توجه به رخدادهای اخیر، این واقعیات امروز بیش از هر زمان دیگری برای افکار عمومی کشور ملموس و قابل درک شده است.
وی افزود: برنامههای این هفته از ششم تا دوازدهم تیرماه در سراسر کشور برگزار میشود و امسال مسئولیت ستاد مرکزی آن به دکتر ابراهیم عزیزی واگذار شده است که خوشبختانه با ایجاد تحرک، انسجام و برنامهریزی مؤثر، اقدامات ارزشمندی در سطح ملی و بینالمللی برای تبیین ابعاد مختلف جنایات آمریکا علیه ملت ایران انجام شده است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پایان، استمرار حضور مردم در صحنه را مهمترین سرمایه نظام اسلامی دانست و تأکید کرد: تجربه انقلاب اسلامی نشان داده است که هرگاه مردم با بصیرت و انسجام در میدان حضور یافتهاند، دشمنان در دستیابی به اهداف خود ناکام ماندهاند و این سرمایه عظیم مردمی، همچنان پشتوانه اصلی عزت، اقتدار و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران است
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه در این دیدار، ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، تاسوعا و عاشورای حسینی، از تلاشهای حجتالاسلام والمسلمین موسیپور، نماینده ولیفقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، اعضای شورای معاونین و دستاندرکاران ستاد مرکزی هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی در پاسداشت مناسبتهای انقلابی و تبیین جنایات استکبار قدردانی کرد.
وی با تبیین ابعاد نهضت عاشورا، واقعه کربلا را دارای دو فصل ماندگار دانست و گفت: یک بخش از این نهضت تا عصر عاشورا رقم خورد و بخش دیگر، رسالت بزرگ تبیین و روایت حقیقت پس از عاشورا بود؛ رسالتی که به دست حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع) انجام شد و موجب ماندگاری پیام عاشورا در طول تاریخ گردید. امروز نیز حیاتبخشی نهضت حسینی در همین تبیین و روشنگری معنا پیدا میکند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به حوادث تلخ سال ۱۴۰۴، تصریح کرد: آنچه در آن مقطع زمانی بر ملت ایران گذشت، برگرفته از مکتب امام خمینی (ره)، امام شهید و فرهنگ عاشورا بود. در آن حادثه، هم جلوه ایثار، مقاومت و شهادت در راه آرمانهای الهی را شاهد بودیم و هم پس از آن، حضور کمنظیر مردم در صحنه، جلوهای دیگر از استمرار راه عاشورا را به نمایش گذاشت. خداوند متعال دلهای مردم را به یکدیگر نزدیک کرد و این انسجام ملی، تمامی نقشههای دشمن را با شکست مواجه ساخت.
وی با تجلیل از نقش شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در ساماندهی حضورهای مردمی و مناسبتهای ملی و انقلابی، اظهار داشت: کار شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، کاری بزرگ، اثرگذار و سرنوشتساز است. ساماندهی حضور مردم، تولید محتوا و برنامهریزی برای مناسبتهای مختلف، اقدامی ارزشمند و ماندگار است و امیدواریم خداوند متعال این توفیق را روزافزون کند.
حجتالاسلام والمسلمین اژهای با اشاره به نامگذاری هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی توسط رهبر شهید انقلاب، خاطرنشان کرد: این نامگذاری، صرفاً یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه نمادی برای تبیین مستمر جنایات آمریکا علیه ملت ایران و سایر ملتهای آزاده جهان است. عظمت این مأموریت را نباید تنها به چند روز محدود کرد؛ بلکه لازم است در طول سال با تولید محتوای مستند، فاخر و اثرگذار، ابعاد مختلف این جنایات برای افکار عمومی تبیین شود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه، با تشبیه رسالت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به مأموریت تبیینی پس از عاشورا، گفت: همانگونه که حضرت زینب کبری (س) و امام سجاد (ع) پس از عاشورا، پیام نهضت حسینی را به تاریخ رساندند، امروز نیز شورای هماهنگی با روایت صحیح، تبیین مستمر و زنده نگه داشتن مناسبتهای انقلابی، رسالتی بزرگ و تاریخی بر عهده دارد.
وی با اشاره به استمرار مسیر انقلاب اسلامی، افزود: امام خمینی (ره) به اذن الهی معجزهای بزرگ در تاریخ معاصر رقم زدند و پس از ایشان نیز امام شهید، بیش از سی و هفت سال این مسیر را با اقتدار ادامه دادند؛ مسیری که در بسیاری از مقاطع، فراتر از محاسبات پیش رفت. دشمن در حوادث پس از ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ نیز با اتکاء به ابزار رسانه، تبلیغات و نفوذ، گمان میکرد در مدت کوتاهی به اهداف خود خواهد رسید، اما ایمان مردم، وعده الهی و حضور یکپارچه ملت ایران، تمامی محاسبات آنان را برهم زد.
رئیس دستگاه قضا با تأکید بر اینکه تحقق «ایران قوی» بر پایه حضور مردم استوار است، اظهار داشت: مردم، اصلیترین سرمایه نظام اسلامی هستند و در کنار اقتدار دفاعی، پیشرفت اقتصادی و توسعه زیرساختهای فرهنگی، مهمترین رکن قدرت جمهوری اسلامی به شمار میروند.
وی همچنین بر ضرورت تدوین فهرستی جامع از جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران تأکید کرد و گفت: باید تمامی این جنایات بهصورت مستند گردآوری، به زبانهای مختلف ترجمه و برای هر یک، کیفرخواست حقوقی و قضایی تهیه شود تا افکار عمومی جهان بیش از پیش با ابعاد این اقدامات ضدبشری آشنا شوند. امروز امکانات رسانهای، فضای مجازی و فناوریهای نوین، فرصت مناسبی برای روایت مستند این جنایات در سطح بینالمللی فراهم کرده است.
حجتالاسلام والمسلمین اژهای در پایان، خواستار تقویت هماهنگی میان قوه قضائیه و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شد و تصریح کرد: ظرفیتهای موجود باید بهصورت هدفمند شناسایی، همافزا و هماهنگ شوند. برنامههای این ستاد به مسئولان قضایی استانها ابلاغ خواهد شد تا از تمامی ظرفیتهای حقوقی، رسانهای و فرهنگی برای پیگیری حقوق ملت ایران، مستندسازی جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی و مطالبهگری در عرصه داخلی و بینالمللی استفاده شود. خوشبختانه تاکنون اقدامات ارزشمندی در تهیه پروندهها، مستندسازی جنایات و صدور احکام مرتبط انجام شده است که باید با قوت ادامه یابد.
در ادامه این دیدار، دکتر ابراهیم عزیزی، رئیس ستاد مرکزی هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، تاسوعا و عاشورای حسینی و نیز ادای احترام به شهدای انقلاب اسلامی، بهویژه «امام شهید»، گزارشی از اقدامات و برنامههای ستاد مرکزی هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی ارائه کرد.
وی با قدردانی از حمایتها و راهبری شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و حجت الاسلام والمسلمین موسیپور در برگزاری برنامههای این مناسبت ملی و انقلابی، اظهار داشت: شورای هماهنگی با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، اقدامات مؤثر و ارزشمندی را برای برگزاری هرچه باشکوهتر برنامههای هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی انجام داده است.
رئیس ستاد مرکزی هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی با تأکید بر اینکه تبیین جنایات آمریکا علیه ملت ایران، مأموریتی فرابخشی و ملی است، افزود: تحقق اهداف این هفته، نیازمند مشارکت، همافزایی و همراهی تمامی دستگاههای اجرایی، نهادهای فرهنگی، رسانهای و مجموعههای اثرگذار کشور است و باید با برنامهریزی منسجم، حوادث سرنوشتساز انقلاب اسلامی و ابعاد مختلف جنایات آمریکا علیه ملت ایران برای افکار عمومی بهویژه نسل جوان بهدرستی تبیین شود.
عزیزی با اشاره به اینکه امروز بیش از هر زمان دیگری زمینه درک واقعیت رفتارهای خصمانه آمریکا برای جامعه فراهم شده است، تصریح کرد: ضروری است در برنامههای هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی، ابعاد گوناگون جنایات، دشمنیها، خباثتها و کینهتوزیهای دولت آمریکا علیه ملت ایران با شیوهای مستند، اقناعی و مبتنی بر اندیشه برای مردم بازگو شود تا جامعه در سطوح مختلف نسبت به این واقعیات شناخت عمیقتر و احساس مسئولیت بیشتری پیدا کند.
وی همچنین با اشاره به تقارن هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی با هفته قوه قضائیه، این همزمانی را فرصتی ارزشمند برای بهرهگیری از ظرفیتهای حقوقی و قضایی کشور دانست و گفت: این نشست میتواند زمینهساز تعامل و همکاری بیشتر برای استفاده از ظرفیت دستگاه قضایی در پیگیری حقوقی جنایات آمریکا علیه ملت بزرگ ایران باشد.
رئیس ستاد مرکزی هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به اجرای مطلوب برنامههای پیشبینیشده، خاطرنشان کرد: برای هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی، مجموعهای گسترده از برنامههای فرهنگی، تبیینی و رسانهای در سراسر کشور تدارک دیده شده است و امیدواریم با همافزایی دستگاههای مختلف، این برنامهها به بهترین شکل ممکن برگزار و پیام اقتدار ملت ایران و ماهیت واقعی سیاستهای ضدحقوقبشری آمریکا به افکار عمومی داخلی و جهانی منتقل شود.