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رئیس جمهور در ادامه برنامههای سفر خود به شهر مقدس قم، با حضور در منزل خانوادههای معظم شهید حجتالاسلام والمسلمین خطیب، وزیر شهید اطلاعات دولت چهاردهم، و شهید امیر موسوی، رئیس فقید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ رئیس جمهور در ادامه برنامههای سفر خود به شهر مقدس قم، با حضور در منزل خانوادههای معظم شهید حجتالاسلام والمسلمین خطیب، وزیر شهید اطلاعات دولت چهاردهم، و شهید امیر موسوی، رئیس فقید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، دیدار و گفتوگو کرد.