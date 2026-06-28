رئیس جمهور در ادامه برنامه‌های سفر خود به شهر مقدس قم، با حضور در منزل خانواده‌های معظم شهید حجت‌الاسلام والمسلمین خطیب، وزیر شهید اطلاعات دولت چهاردهم، و شهید امیر موسوی، رئیس فقید ستاد کل نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ رئیس جمهور در ادامه برنامه‌های سفر خود به شهر مقدس قم، با حضور در منزل خانواده‌های معظم شهید حجت‌الاسلام والمسلمین خطیب، وزیر شهید اطلاعات دولت چهاردهم، و شهید امیر موسوی، رئیس فقید ستاد کل نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.