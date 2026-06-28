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معاون آموزش ابتدایی ادارهکل آموزش و پرورش خوزستان از آغاز اجرای طرح حامی در استان خبر داد و گفت: این طرح با هدف جبران افت تحصیلی و تثبیت یادگیری دانشآموزان در سطح عملکردی نیاز به تلاش و قابل قبول، اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، سیده فرانک موسوی با اشاره به آغاز اجرای طرح «حامی» از روز شنبه ۶ تیر اظهار کرد: فردا دوشنبه ۸ تیر به طور همزمان در مناطق استان افتتاحیه اجرای این طرح برگزار میشود.
وی با بیان اینکه این طرح به منظور جبران افت تحصیلی و تثبیت یادگیری دانشآموزان لازم التوجه و در سطح عملکردی «نیاز به تلاش» و «قابل قبول» اجرا میشود، افزود: معلمان در پایگاههایی که تعریف کردهایم، حضور مییابند و دانشآموزانی که باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرند، در این پایگاهها شرکت میکنند.
معاون آموزش ابتدایی ادارهکل آموزش و پرورش خوزستان، ادامه داد: هدف اصلی این طرح، تحقق عدالت آموزشی است. دانشآموزان با تفاوتهای فردی، نیازمند توجه ویژه هستند و این طرح کمک میکند این دانشآموزان به ارتقای کیفی برای گذر به پایه بالاتر دست یابند.
موسوی بیان کرد: استان خوزستان، دبیرخانه اجرای این طرح در کل کشور است. طرح حامی ابتدا در خوزستان اجرا و سپس به سطح ملی گسترش یافت. ما در سطح کشور مدیریت اجرای این طرح را بر عهده داریم و در استان خوزستان نیز در ماههای تیر و مرداد اجرای آن با قدرت ادامه خواهد یافت.
وی در ادامه گفت: تاکنون حدود ۳۸۲ پایگاه آموزشی در استان خوزستان تشکیل دادهایم و دانشآموزان باید در این پایگاهها حضور یابند.
موسوی، درباره دانشآموزانی که به دلایل مختلف از جمله فاصله مکانی، امکان حضور در پایگاهها را ندارند، توضیح داد: برای این گروه، برنامه «هر معلم یک حمایتگر حامی» در نظر گرفته شده است. یعنی معلم از طریق فضای مجازی شاد، آموزشهای لازم را به دانشآموز ارائه میدهد تا هیچ دانشآموزی از این طرح جا نماند.