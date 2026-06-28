با هدف ارتقای کیفیت محیط‌های یادگیری و بهبود زیرساخت‌های آموزشی در مناطق روستایی، عملیات ساخت مدرسه ۴ کلاسه در روستای قشلاق شاهسوند از توابع بخش جوکار ملایر آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، این مدرسه خیر ساز شامل یک ساختمان ۴ کلاسه مجهز به سالن است که با زیربنای ۲۶۰ مترمربع طراحی شده است و بر اساس تعهدات انجام شده، میزان مشارکت اولیه در این طرح افزون بر ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برآورد شده است.

این مدرسه به همت خیر نیک اندیش آقای «حاتمی‌کیا» ساخته خواهد شد.

پیش از این هم این خیر نیک اندیش در ساخت مدرسه دو کلاسه «چشمه‌های امید» در روستای چشمه قنداب شهرستان اسدآباد مشارکت داشته است.