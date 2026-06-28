به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر برق تایباد گفت: در سطح شهرستان تایباد، بیش از ۱۷ هزار دستگاه چراغ گازی نسل قدیم وجود دارد که بایستی با چراغ‌های کم مصرف تعویض شوند.

کاظم امیری افزود: این چراغ‌های کم مصرف از نوع دیود‌های نورگسیل، موسوم به ال‌ای‌دی، هستند که در حال حاضر با اجرای طرح جایگزینی، حدود ۲۴۵ کیلووات در مصرف برق تایباد صرفه‌جویی شده است.

وی با اشاره به نصب کنتور‌های هوشمند جدید ادامه داد: هم‌اکنون ۴ هزار دستگاه کنتور یا شمارشگر هوشمند در سطح این شهرستان نصب شده است و در آینده نزدیک، تمامی مشترکان برق به شمارشگر‌های هوشمند مجهز خواهند شد.

امیری گفت: این شمارشگر‌های هوشمند بر روی تیر‌های هوایی برق مستقر می‌شوند و با حذف مراجعه حضوری مأموران به منازل، قرائت شمارشگرها، پایش مصرف مشترکین و صدور قبوض به صورت برخط، لحظه‌ای و از راه دور صورت می‌گیرد.

وی افزود: تمامی دستگاه‌های اجرایی و ادارات تایباد که مجهز به شمارشگر‌های هوشمند هستند، مکلف شده‌اند در ساعات اداری مصرف برق خود را دست‌کم ۳۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ کاهش دهند.

وی با بیان اینکه آمار تجهیز چاه‌های کشاورزی به نیروگاه خورشیدی در این شهرستان بسیار پائین و نگران‌کننده است، ادامه داد: هم‌اکنون از ۳۲۰ حلقه چاه کشاورزی در تایباد، فقط ۴ حلقه چاه به نیروگاه‌های برق تجدیدپذیر متصل شده‌اند.

امیری گفت: در حال حاضر نیروگاه‌های خورشیدی در مجموع با ظرفیت ۲ مگاوات تولید برق با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این شهرستان مرزی احداث شده است و پیش‌بینی می‌شود طی ۳ ماه آینده حدود ۴ مگاوات دیگر وارد مدار سراسری برق شوند.

وی افزود: همچنین ۴ اداره در تایباد به نیروگاه خورشیدی پشت‌بامی مجهز شده‌اند که طبق قانون، این ادارات موظف‌اند تا پایان امسال ۲۰ درصد و تا پایان سال آینده ۴۰ درصد از برق مصرفی خود را از نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین کنند.

شهرستان تایباد دارای ۵۰ هزار مشترک برق در حوزه‌های خانگی، عمومی و اداری، کشاورزی، صنعتی، تجاری و سایر مصارف است.