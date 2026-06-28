به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی قهرمانی در آیین آغاز اجرای طرح تردد خودرو‌های پلاک مناطق آزاد کیش و قشم در حوزه استانی، گفت: اجرای این طرح، اقدامی قانونی، مبتنی بر حقوق مردم و حاصل هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، قضایی، امنیتی و نمایندگان مجلس برای رفع یکی از مطالبات دیرینه مردم استان هرمزگان است.

او با قدردانی از نیرو‌های مسلح، دستگاه‌های امنیتی و مسئولان استان، افزود: عزت و اقتداری که امروز مردم ایران احساس می‌کنند، مرهون جانفشانی نیرو‌های مقتدر مسلح است که در خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز با ایثار از امنیت کشور پاسداری می‌کنند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، با تقدیر از حمایت های استاندار هرمزگان از نیرو‌های مسلح، افزود: در دوران جنگ تحمیلی سوم، مدیریت استان و همراهی دستگاه‌های اجرایی موجب شد امنیت، آرامش و تأمین نیاز‌های مردم حفظ شود،

او با قدردانی از نیرو‌های اطلاعاتی و امنیتی و مجموعه‌هایی که در حفظ ثبات استان هرمزگان نقش داشتند، گفت: اقدامات انجام‌شده، نتیجه حکمرانی مطلوب، هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، قضایی، امنیتی، نمایندگان مجلس، ائمه جمعه و مدیران استان است که آثار و برکات آن در حوزه‌های مختلف نمایان شده است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های این همدلی را رفع تعارض مناطق آزاد و شهرهای کشور برشمرد و گفت: بخش مهمی از تأخیر در اجرای این مطالبه به همین دوگانگی‌ها بازمی‌گشت، اما با حضور مدیران توانمند در مناطق آزاد کیش و قشم و پیگیری‌های استاندار هرمزگان، این موانع تا حد زیادی برطرف شده و ثمرات آن امروز به مردم رسیده است.

مجتبی قهرمانی، اجرای طرح تردد خودرو‌های پلاک مناطق آزاد را اقدامی قانونی و مبتنی بر اختیارات تفویض‌شده رئیس‌جمهور به استاندار هرمزگان برشمرد و افزود: این طرح با اتفاق نظر اعضای شورای تأمین استان و پیگیری مستمر نمایندگان مجلس به نتیجه رسید و هیچ مانع قانونی برای اجرای آن وجود نداشت.

او افزود: اجرای این طرح یک اقدام تشریفاتی یا لوکس نیست، بلکه پاسخی به یکی از نیاز‌های واقعی مردم هرمزگان است، مردم به دلیل شرایط اقلیمی، ضعف ناوگان حمل‌ونقل عمومی و ضرورت استفاده از خودرو‌های ایمن، کم‌مصرف و باکیفیت، سال‌ها خواستار اجرای چنین طرحی بودند.

قهرمانی خاطرنشان کرد: کمک به کاهش مصرف سوخت، رونق اقتصادی مناطق آزاد، افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری و ارتقای کیفیت زندگی مردم از مهمترین نتایج اجرای طرح است و می‌تواند بخشی از مشکلات حمل‌ونقل استان را نیز کاهش دهد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به حقوق عمومی مردم، گفت: وقتی استان‌های دیگر از این امکان برخوردار هستند، مردم هرمزگان نیز باید از این حق بهره‌مند شوند و این اقدام در راستای تحقق حقوق عامه و اجرای عدالت است.

مجتبی قهرمانی، خاطرنشان کرد: نگاه استاندار هرمزگان بر این است که این طرح با حفظ حقوق مردم و در چارچوب قانون برای همه متقاضیان واجد شرایط اجرا شود تا مردم استان از مزایای آن بهره‌مند شوند.