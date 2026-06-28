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رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، گفت: تردد خودروهای مناطق آزاد در حوزه استانی، تأمینکننده یکی از نیازهای واقعی مردم هرمزگان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی قهرمانی در آیین آغاز اجرای طرح تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد کیش و قشم در حوزه استانی، گفت: اجرای این طرح، اقدامی قانونی، مبتنی بر حقوق مردم و حاصل همافزایی دستگاههای اجرایی، قضایی، امنیتی و نمایندگان مجلس برای رفع یکی از مطالبات دیرینه مردم استان هرمزگان است.
او با قدردانی از نیروهای مسلح، دستگاههای امنیتی و مسئولان استان، افزود: عزت و اقتداری که امروز مردم ایران احساس میکنند، مرهون جانفشانی نیروهای مقتدر مسلح است که در خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز با ایثار از امنیت کشور پاسداری میکنند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، با تقدیر از حمایت های استاندار هرمزگان از نیروهای مسلح، افزود: در دوران جنگ تحمیلی سوم، مدیریت استان و همراهی دستگاههای اجرایی موجب شد امنیت، آرامش و تأمین نیازهای مردم حفظ شود،
او با قدردانی از نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و مجموعههایی که در حفظ ثبات استان هرمزگان نقش داشتند، گفت: اقدامات انجامشده، نتیجه حکمرانی مطلوب، همافزایی دستگاههای اجرایی، قضایی، امنیتی، نمایندگان مجلس، ائمه جمعه و مدیران استان است که آثار و برکات آن در حوزههای مختلف نمایان شده است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان یکی از مهمترین دستاوردهای این همدلی را رفع تعارض مناطق آزاد و شهرهای کشور برشمرد و گفت: بخش مهمی از تأخیر در اجرای این مطالبه به همین دوگانگیها بازمیگشت، اما با حضور مدیران توانمند در مناطق آزاد کیش و قشم و پیگیریهای استاندار هرمزگان، این موانع تا حد زیادی برطرف شده و ثمرات آن امروز به مردم رسیده است.
مجتبی قهرمانی، اجرای طرح تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد را اقدامی قانونی و مبتنی بر اختیارات تفویضشده رئیسجمهور به استاندار هرمزگان برشمرد و افزود: این طرح با اتفاق نظر اعضای شورای تأمین استان و پیگیری مستمر نمایندگان مجلس به نتیجه رسید و هیچ مانع قانونی برای اجرای آن وجود نداشت.
او افزود: اجرای این طرح یک اقدام تشریفاتی یا لوکس نیست، بلکه پاسخی به یکی از نیازهای واقعی مردم هرمزگان است، مردم به دلیل شرایط اقلیمی، ضعف ناوگان حملونقل عمومی و ضرورت استفاده از خودروهای ایمن، کممصرف و باکیفیت، سالها خواستار اجرای چنین طرحی بودند.
قهرمانی خاطرنشان کرد: کمک به کاهش مصرف سوخت، رونق اقتصادی مناطق آزاد، افزایش جذابیت سرمایهگذاری و ارتقای کیفیت زندگی مردم از مهمترین نتایج اجرای طرح است و میتواند بخشی از مشکلات حملونقل استان را نیز کاهش دهد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به حقوق عمومی مردم، گفت: وقتی استانهای دیگر از این امکان برخوردار هستند، مردم هرمزگان نیز باید از این حق بهرهمند شوند و این اقدام در راستای تحقق حقوق عامه و اجرای عدالت است.
مجتبی قهرمانی، خاطرنشان کرد: نگاه استاندار هرمزگان بر این است که این طرح با حفظ حقوق مردم و در چارچوب قانون برای همه متقاضیان واجد شرایط اجرا شود تا مردم استان از مزایای آن بهرهمند شوند.