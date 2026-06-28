به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، به نقل از روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه این حادثه ساعت ۹:۳۷ امروز یکشنبه (۷ تیر) رخ داد.

پس از حضور ماموران ایمنی آتش نشانی در محل و انجام تحقیقات ابتدایی مشخص شد که یک کارگر جوان، هنگام کار کردن در یک ساختمان ۶ طبقه در حال احداث، از ارتفاع حدود ۳ متری بر روی سقف طبقه پنجم سقوط و از ناحیه کمر دچار مصدومیت شده است.

این کارگر جوان پس از انتقال به بیرون از محوطه این واحد مسکونی به عوامل اورژانس تحویل داده شد.