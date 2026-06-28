توزیع ۱۳۵ جعبه تخم نوغان حمایتی در آذربایجان شرقی
مدیر امور طیور و زنبور عسل سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت:در راستای حمایت از تولید، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت اقتصاد مناطق روستایی سازمان جهاد کشاورزی استان امسال ۱۳۵ جعبه تخم نوغان حمایتی را با قیمت یارانهای میان نوغانداران استان توزیع کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
ناصر امیرابراهیمی با بیان اینکه توزیع ۱۳۵ جعبه تخم نوغان حمایتی با هدف توسعه صنعت نوغانداری، افزایش تولید پیلهتر و تامین بخشی از مواد اولیه صنایع ابریشم و نساجی کشور به اجرا درآمده است گفت: از مجموع تخم نوغان توزیع شده ۷۵ جعبه در شهرستان خداآفرین و ۶۰ جعبه در شهرستان جلفا در اختیار بهرهبرداران قرار گرفته است.
وی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی نوغانداری اظهار کرد:پرورش کرم ابریشم یکی از فعالیتهای کمهزینه و زودبازده بخش کشاورزی است که با سرمایهگذاری اولیه اندک میتواند درآمد قابل توجهی برای خانوارهای روستایی ایجاد کند. این فعالیت علاوه بر اشتغالزایی فصلی و پارهوقت نقش مهمی در تنوعبخشی به منابع درآمدی روستاییان و جلوگیری از مهاجرت به شهرها دارد.
مدیر امور طیور و زنبورعسل سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی افزود: توسعه نوغانداری علاوه بر ایجاد ارزش افزوده در بخش کشاورزی، در تامین مواد اولیه صنایع نساجی، فرش و تولید انواع محصولات ابریشمی نیز نقش موثری ایفا میکند. همچنین این فعالیت به دلیل اتکای آن به درخت توت و امکان بهرهگیری از ضایعات برگ توت در کشاورزی و دامداری از جمله فعالیتهای سازگار با محیط زیست به شمار میرود.
امیرابراهیمی با اشاره به پیشبینی میزان تولید امسال گفت: بر اساس برآوردهای انجام شده انتظار میرود در پایان فصل برداشت حدود ۴ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم پیلهتر از شهرستانهای خداآفرین و جلفا تولید شود. این محصول توسط شرکتهای تعاونی تولید با قیمت توافقی بین ۹۰۰ هزار تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم از نوغانداران خریداری میشود که زمینه مناسبی برای افزایش درآمد بهرهبرداران فراهم میکند.
وی از توسعه زیرساختهای تولید در این بخش خبر داد و اظهار داشت: طی امسال ۱۰ هزار و ۲۰۰ اصله نهال توت اصلاح شده در شهرستانهای خداآفرین، جلفا، مرند و مراغه توزیع و کشت شده است. این اقدام با هدف توسعه توتستانهای اصلاحشده، تامین برگ توت مورد نیاز پرورش کرم ابریشم در سالهای آینده و تکمیل زنجیره تولید این صنعت انجام شده است.