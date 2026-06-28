آیت‌الله مکارم شیرازی در دیدار رئیس‌جمهور، بر حفظ اقتدار کشور، تقویت همبستگی ملی، رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم و توجه به مسائل فرهنگی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت‌الله مکارم شیرازی در دیدار رئیس‌جمهور، بر حفظ اقتدار کشور، تقویت همبستگی ملی، رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم و توجه به مسائل فرهنگی تأکید کرد و گفت: هرگونه سستی، دشمن را جسورتر می‌کند، هرچه اقتدار مسئولان بیشتر باشد، دشمنان ضعیف‌تر خواهند شد.

این مرجع تقلید با قدردانی از صبر و ایستادگی مردم، افزود: ملت ایران با وجود دشواری‌ها، مقاومت کم‌نظیری از خود نشان داده‌اند و شایسته قدردانی عملی هستند.

ایشان همچنین بر ضرورت همدلی میان دولت و رهبری تأکید کرد و گفت: هرچه فاصله میان دولت و رهبری کمتر باشد، دلگرمی و آرامش مردم بیشتر خواهد شد.

آیت‌الله مکارم شیرازی کنترل بازار، رسیدگی به مشکلات معیشتی و توجه به مسائل فرهنگی، به‌ویژه آموزش موضوع حجاب از سنین پایین را از اولویت‌های کشور برشمرد و ابراز امیدواری کرد مردم هرچه زودتر آثار گشایش‌های اقتصادی را در زندگی خود احساس کنند.