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آیتالله مکارم شیرازی در دیدار رئیسجمهور، بر حفظ اقتدار کشور، تقویت همبستگی ملی، رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم و توجه به مسائل فرهنگی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیتالله مکارم شیرازی در دیدار رئیسجمهور، بر حفظ اقتدار کشور، تقویت همبستگی ملی، رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم و توجه به مسائل فرهنگی تأکید کرد و گفت: هرگونه سستی، دشمن را جسورتر میکند، هرچه اقتدار مسئولان بیشتر باشد، دشمنان ضعیفتر خواهند شد.
این مرجع تقلید با قدردانی از صبر و ایستادگی مردم، افزود: ملت ایران با وجود دشواریها، مقاومت کمنظیری از خود نشان دادهاند و شایسته قدردانی عملی هستند.
ایشان همچنین بر ضرورت همدلی میان دولت و رهبری تأکید کرد و گفت: هرچه فاصله میان دولت و رهبری کمتر باشد، دلگرمی و آرامش مردم بیشتر خواهد شد.
آیتالله مکارم شیرازی کنترل بازار، رسیدگی به مشکلات معیشتی و توجه به مسائل فرهنگی، بهویژه آموزش موضوع حجاب از سنین پایین را از اولویتهای کشور برشمرد و ابراز امیدواری کرد مردم هرچه زودتر آثار گشایشهای اقتصادی را در زندگی خود احساس کنند.