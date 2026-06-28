به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مازندران از آمادگی صد در صدی مجتمع‌های خدماتی-رفاهی بین‌راهی استان برای میزبانی از زائران مراسم تشییع قائد شهید امت خبر داد و گفت: همزمان با اعزام زائران و مسافران به محل برگزاری این مراسم، تمامی مجتمع‌های بین‌راهی استان با بسیج امکانات و نیرو‌های خود، آماده ارائه خدمات مطلوب به هموطنان هستند.

کامل نصراللهی با بیان اینکه با هماهنگی‌های انجام شده، خدمات مورد نیاز شامل تأمین سوخت، سرویس‌های بهداشتی، نمازخانه، عرضه مواد غذایی، استراحتگاه، آب آشامیدنی و سایر خدمات رفاهی در این مجتمع‌ها به صورت مستمر ارائه خواهد شد، افزود: تمامی تلاش ما این است که زائران با سفری ایمن و آرام، در این مراسم باشکوه حضور یابند.

معاون فنی و راه‌های روستایی استان با اشاره به اهمیت رفاه و ایمنی مسافران، گفت: نظارت مستمر بر عملکرد مجتمع‌ها در دستور کار قرار گرفته و تیم‌های بازرسی به صورت شبانه‌روزی وضعیت خدمات‌رسانی را رصد خواهند کرد تا کوچکترین خللی در ارائه خدمات به زائران ایجاد نشود.

نصراللهی با تأکید بر اینکه به بهره‌برداران مجتمع‌های خدماتی-رفاهی تأکید شده است ضمن رعایت کامل اصول بهداشتی، نسبت به افزایش ظرفیت خدمات، تأمین اقلام مورد نیاز و تکریم مسافران اقدام کنند، تصریح کرد: این آمادگی با هدف ایجاد سفری ایمن، آرام و بدون دغدغه برای شرکت‌کنندگان در مراسم باشکوه تشییع قائد شهید امت فراهم شده و تمامی دستگاه‌های مرتبط در کنار اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان در آماده‌باش کامل قرار دارند.

وی در پایان از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، مدیریت زمان سفر و استراحت کافی در طول مسیر، با خادمان جاده‌ای همکاری لازم را داشته باشند تا شاهد سفری ایمن و روان برای تمامی هموطنان باشیم.