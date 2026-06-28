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به همت اتاق ایران و در راستای ارتقای جایگاه بخش خصوصی، بهبود محیط کسبوکار و تقویت حکمرانی اقتصادی، «دبیرخانه اصلاح قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار» به ریاست عضو هیاترئیسه اتاق ایران و قائممقام شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی تأسیس شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای تحقق مأموریتها و چشماندازهای راهبردی خود برای ارتقای جایگاه بخش خصوصی، بهبود محیط کسبوکار و تقویت حکمرانی اقتصادی، «دبیرخانه اصلاح قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار» را به ریاست عضو هیاترئیسه اتاق ایران و قائممقام شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی تأسیس کرده است.
تأسیس این دبیرخانه، پاسخی به ضرورت بازنگری و روزآمدسازی چارچوبهای حقوقی و قانونی حاکم بر فضای کسبوکار کشور و گامی مؤثر در مسیر ارتقای کیفیت سیاستگذاری اقتصادی، رفع موانع جذب سرمایهگذاری و بهبود رتبه ایران در شاخصهای بینالمللی مرتبط با کسبوکار است.
این دبیرخانه بهعنوان بازوی تخصصی، کارشناسی و اجرایی اتاق ایران، مأموریت دارد با بهرهگیری از ظرفیتهای علمی، حقوقی و اقتصادی کشور، زمینه تدوین و پیشنهاد اصلاحات لازم در قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار و سایر مقررات مرتبط را فراهم آورد تا بستری شفاف، کارآمد، رقابتپذیر و همسو با الزامات اقتصاد امروز و استانداردهای بینالمللی برای فعالیتهای اقتصادی ایجاد شود.
مهمترین محورهای فعالیت دبیرخانه به شرح زیر است.
-بررسی و آسیبشناسی ساختارهای قانونی: تحلیل جامع قوانین، مقررات و رویههای موجود بهمنظور شناسایی چالشها، خلأهای قانونی، تعارضات و موانع مؤثر بر بهبود فضای کسبوکار
-تدوین پیشنهادهای اصلاحی و طراحی چارچوبهای نوین: بهرهگیری از مطالعات تطبیقی، شاخصهای بینالمللی و نظرات خبرگان برای تهیه پیشنویسهای اصلاحی و ارائه راهکارهای حقوقی و نهادی متناسب با نیازهای اقتصاد ایران
-مدیریت و راهبری فرآیند اصلاح قانون: برنامهریزی، هماهنگی و هدایت اقدامات کارشناسی و اجرایی مرتبط با تدوین، بررسی و نهاییسازی پیشنهادهای اصلاحی با هدف تسریع در فرآیند تصویب قانون کارآمد و اثربخش
-انعکاس مطالبات بخش خصوصی در فرآیند سیاستگذاری: گردآوری، تحلیل و تبدیل دیدگاهها، دغدغهها و تجربیات فعالان اقتصادی، تشکلها و اتاقهای سراسر کشور به پیشنهادهای کارشناسی، مستند و قابل اجرا برای اصلاح قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار
-تقویت تعامل میان نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی: ایجاد بستر مناسب برای گفتوگوی مؤثر میان دستگاههای اجرایی، قوه مقننه، مراکز پژوهشی و فعالان اقتصادی بهمنظور دستیابی به اجماع کارشناسی در اصلاح قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار
تأسیس «دبیرخانه اصلاح قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار» بیانگر عزم جدی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در پیشبرد اصلاحات ساختاری، ارتقای کیفیت محیط کسبوکار و استقرار نظام قانونگذاری کارآمد، شفاف و پاسخگو است.