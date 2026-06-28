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استاندار گیلان در این مراسم، بر ضرورت تقویت اقدامات پیشگیرانه، آموزشی و فرهنگی در کنار برخورد قاطع با قاچاقچیان مواد مخدر تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حقشناس در مراسم امحای بیش از ۲ تن مواد مخدر که با حضور کارکنان انتظامی و مسئولان استانی برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و به ویژه شهدای عرصه مبارزه با مواد مخدر، گفت: جمهوری اسلامی ایران در مسیر مقابله با این بلای خانمان سوز هزینههای سنگینی پرداخت کرده است و هزاران نفر از نیروهای خدوم انتظامی در این راه به شهادت رسیدهاند که این امر نشان دهنده عزم جدی نظام در مبارزه با مواد مخدر است.
وی با بیان اینکه اعتیاد یک آسیب اجتماعی جهانی است، افزود: اگرچه بسیاری از کشورها با این پدیده شوم دست و پنجه نرم میکنند، اما شرایط جغرافیایی و همجواری ایران با برخی کشورهای تولیدکننده مواد مخدر، مسئولیت و حساسیت کار را دوچندان کرده است.
استاندار گیلان با قدردانی از تلاشهای نیروی انتظامی، پلیس مبارزه با مواد مخدر و اعضای شورای هماهنگی استان، گفت: امحای این حجم از مواد مخدر پیام روشن اراده قاطع برای مقابله با قاچاقچیان و سوداگران مرگ را به جامعه نشان میدهد.
هادی حقشناس در ادامه، با اشاره به ارتباط میان اعتیاد و دیگر آسیبهای اجتماعی، افزود: فقر، بیکاری، طلاق و فروپاشی خانواده میتواند زمینهساز گسترش اعتیاد باشد و در مقابل، اعتیاد نیز این آسیبها را تشدید خواهد کرد؛ بنابراین مقابله با این پدیده نیازمند نگاهی جامع و فراگیر است.
وی با تأکید بر اهمیت پیشگیری از پدیده شوم اعتیاد، گفت: هر میزان که در حوزه آموزش، آگاهیبخشی در مدارس و دانشگاهها و تقویت بنیان خانواده سرمایه گذاری کنیم، به همان میزان از هزینههای درمان، نگهداری و تبعات اجتماعی اعتیاد کاسته خواهد شد؛ چراکه پیشگیری به مراتب کمهزینهتر و اثربخشتر از درمان است.
استاندار گیلان همچنین با اشاره به برخی دغدغههای اجتماعی و جمعیتی در استان، بر لزوم همافزایی دستگاههای اجرایی برای صیانت از نسل جوان تأکید کرد و افزود: حفظ سلامت اجتماعی، زمینهساز توسعه پایدار و آیندهای مطمئن برای گیلان خواهد بود.
وی در پایان با تقدیر از تلاشهای شبانهروزی پلیس و مجموعه انتظامی گیلان در حوزههای مختلف مأموریتی، از جمله مبارزه با مواد مخدر، ابراز امیدواری کرد با استمرار این اقدامات و همراهی مردم، شاهد کاهش هرچه بیشتر آسیبهای ناشی از اعتیاد در استان و کشور باشیم.